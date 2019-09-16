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عملات مصدرى النفط والملاذات الآمنة ترتفع بعد هجوم السعودية

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 01:02 م
عملات مصدرى النفط والملاذات الآمنة ترتفع بعد هجوم السعودية العملات
رويترز

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ارتفعت العملات المرتبطة بسعر النفط اليوم الاثنين بعد الهجوم على منشآت تكرير في السعودية مما أدى لاضطراب إمدادات الخام العالمية بينما زاد الين الياباني والفرنك السويسري مع سعي المستثمرين القلقين إلى ملاذ آمن.

صعدت الكرونة النرويجية 0.7 % ثم استقرت عند 8.964 كرونة مقابل الدولار مرتفعة 0.3% فقط خلال الجلسة، كما زادت بنفس النسبة مقابل اليورو.

وزاد الدولار الكندي 0.2 % إلى 1.3259 دولار كندى للدولار الأمريكي وكذلك الروبل الروسي.

وكان أداء عملات الدول المستوردة للخام مثل تركيا والهند ضعيفا ولكن رد فعل أسواق العملة كان محدودا.

وتقدم الين الياباني وهو الاختيار المعتاد للمستثمرين الذين يبحثون عن ملاذ في ظل ضبابية السوق، وزاد الين 0.2 % إلى 107.85 ين مقابل الدولار.

وارتفع الفرنك السويسري مقابل اليورو، كان مرتفعا 0.1% فقط ما يشير لعودة بعض الهدوء للسوق.

ونزل الدولار 0.1 % مقابل سلة من العملات، ولم يطرأ عليه تغير مقابل اليورو عند 1.1079 دولار.

ونزل الجنيه الاسترليني 0.3 % إلي 1.2466 دولار ومقابل اليورو فقد 0.3% إلى 88.970 بنس.


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