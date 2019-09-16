عروض مسرحية تثقيفية حول القضية السكانية بمراكز الشباب بالمنيا

كتب فريق المحافظات

أقامت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا عرضا مسرحيا تثقيفيا بعنوان "زوزو الفضائى" على مسرح مركز شباب البرجاية.

وذلك في إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان والمؤسسة الاستشارية للشباب والتنمية "اتجاه" وتنشيطا وتفعيلا لدور الأندية السكانية بمراكز الشباب، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة و اللواء قاسم حسين محافظ المنيا.

أوضح مندى عكاشة مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمنيا أنه تم عرض مسرحية تثقيفية لفريق "نواة المنيا" والتي تناقش القضايا المتعلقة بالأندية السكانية من ختان إناث وزواج مبكر وغيرها من القضايا، وبحضور 200 شخص من المشاركين والمشاركات بالأندية السكانية ومراكز الشباب المحيطة.

من جانب آخر، نفذت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة الاتصالات دورة لريادة الأعمال وطرق الاتصالات الحديثة بمديرية الشباب والرياضة بالمنيا والمنفذة بمركز شباب المدينة .