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عبد الله النجار: من يدمر المرافق العامة ويخرب بلده فجزاؤه النفى منها

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 11:19 ص
عبد الله النجار: من يدمر المرافق العامة ويخرب بلده فجزاؤه النفى منها الدكتور عبد الله النجار الاستاذ بجامعة الازهر
كتب: إسماعيل رفعت

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قال الدكتور عبد الله النجار، الأستاذ بجامعة الأزهر، إن المسلمين مأمورون بالاستغفار لأهل الكتاب.

وأضاف: " العجيب أن يقوم البعض بسب أهل الكتاب بدلا من الاستغفار".

وأكد النجار، أن من يدمر المرافق العامة ويخرب بلده لا حق له أن يعيش فى بلده، والنفى من الأرض يكون بسحب الجنسية، وقد قال بهذا منظرو الإرهابيين عبد القادر عودة وحسن البنا، وعليه فيتم معاقبة هؤلاء بسبب تخريبهم البلد.

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر مصر، فقه بناء الدول الذى تقيمه وزارة الأوقاف فى الانعقاد الثلاثين لمؤتمر المجلس الأعلى للشئون الاسلامية، بحضور 500 شخصية منهم 150 مفتيا ووزيرا وعالما من دول العالم.

 

 


وزارة الاوقاف

مؤتمر فقه بناء الدول

نشر الوسطية

محاربة التطرف

اليوم السابع بلس

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