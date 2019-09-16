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طقس الخليج.. تكون السحب الرعدية فى السعودية وحار فى الكويت والبحرين

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 08:00 ص
طقس الخليج.. تكون السحب الرعدية فى السعودية وحار فى الكويت والبحرين طقس الخليج
كتب محمد تهامى زكى

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تشهد بعض دول الخليج العربى، اليوم الاثنين، تكون السحب الرعدية فى السعودية وحار فى الكويت والبحرين ورطب فى الإمارات.

السعودية       

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماء غائمة إلى غائمة جزئيا على وسط وشرق وغرب المملكة، فى حين يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة.

كما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق تبوك، نجران، وأجزاء من منطقة الرياض وعلى الجزء الأوسط من ساحل البحر الأحمر، ويتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

 

الإمارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد، أن يكون الطقس اليوم، صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، ورطب ليلاً وصباح الثلاثاء، مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق خاصة الساحلية والغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام.

وأوضح المركز فى نشرته اليومية، أن حركة الرياح جنوبية شرقية – شمالية غربية / 18 - 30 كم/س، تصل إلى 38 كم/س أحيانا، ويكون الموج فى الخليج العربى خفيفا إلى متوسط وفى بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط أيضا.

 

الكويت

أفادت إدارة الأرصاد الجوية، إن الطقس نهار اليوم حار وتبلغ درجة الحرارة العظمى 44 درجة مئوية، والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة في وقت لاحق.

أما ليلاً فيكون الطقس حارا نسبيا وغائما جزئيا ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية، والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة.

 

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، أن الطقس فى مملكة البحرين، اليوم الاثنين، سيكون حار نسبيا مع بعض السحب يتحول إلى رطب خلال الليل.

الرياح متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد ولكنها شمالية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة أحيانا خلال النهار، ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة أقدام.

وتبلغ درجة الحرارة العظمى 39 مئوية، والصغرى 26 مئوية، والرطوبة النسبية العظمى 90%، والصغرى 35%.

 

 

 

 

 


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الكويت

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