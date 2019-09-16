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ضبط 894 هاربا من أحكام قضائية بأسوان

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 08:02 م
ضبط 894 هاربا من أحكام قضائية بأسوان حملة أمنية - أرشيفية
أسوان - صلاح المسن

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شنت المباحث الجنائية وإدارة تنفيذ الأحكام وضباط الأقسام والمراكز بأسوان، حملة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية استهدفت الحملة مختلف مناطق محافظة أسوان.
 
تضمنت الجهود ضبط 4 متهمين وضبط 894 هارب من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان، حيث تمكن رجال تنفيذ الأحكام من ضبط  141 هارب من جنح الحبس الجزئي، وضبط  33 هارب من جنح الحبس المستأنف.
 
كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 518 صادر ضدهم أحكام بالغرامات، وضبط  199 محكوم عليهم في جنح المخالفات .
 
تحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط، تم مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة وجاري إحالتهم للنيابات المختصة، لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم .
 
 

امن اسوان

تنفيذ احكام

تنفيذ الأحكام القضائية

اسوان

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