ضبط 8 سائقين من متعاطى المخدرات فى حملة مرورية بالإسماعيلية

تلقى اللواء جمال غزالى مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بقيام الرائد عادل الجزار رئيس مباحث مرور الإسماعيلية واللجنة الطبية المرافقة له بإجراء تحليل المخدرات لعدد كبير من قائدى السيارات خلال حملة مرورية فى الإسماعيلية، أسفرت عن وجود 8 حالات ايجابية لسائقين سيارات أجرة وملاكى يتعاطون المخدرات.

وهم "محمد.س.ح" 19 عام طالب و"محمد.س.م" 31 عام سائق مقيم دائرة مركز القنطرة شرق و"فرج.م.م"52 عام سائق مقيم دائرة قسم ثان الاسماعيلية و"تامر.م.و"35 عام بدون عمل مقيم الجيزة و"اشرف.خ.م"28 عام عامل زراعى مقيم ديرب نجم الشرقية و"ابراهيم.م.ك"33 عام دبلوم صنايع مقيم دائرة قسم ثالث الاسماعيلية و"اشرف.س.م"42 عام عامل مقيم كفر صقر شرقية و"محمود.ال.ب"40 عام عامل عادى مقيم دائرة مركز الإسماعيلية، وتم التحفظ على السائقين وتحررت لهم المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.