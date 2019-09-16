ضبط 73 قطعة سلاح و405 طلقة من بينها 71 جرينوف وتنفيذ 2585 حكما فى سوهاج

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 5 بنادق آليه و"8" خزنة لذات البندقية و"3" خزنة لبندقية إسرائيلي و "140" طلقة روسي و "192" طلقة إسرائيلي "71" طلقة جرينوف وضبط 10 بندقية خرطوش وطبنجة حلوان و طبنجة ماركة nisan "2" طلقة حية من ذات العيار و11 فرد روسي محلى الصنع و3 فرد خرطوش محلي الصنع وفرد موزر "26" طلقه مختلفة الأعيرة و" 10 " قطع سلاح أبيض

كما تمكنت الحملة من تنفيذ " 2585 " حكما قضائيا متنوعا وتم ضبط 167 مخالفة مرافق و56 قضية تموينية منها "6" قضايا أنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و" 4" قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن و" 6" قضايا عدم إنتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز و"4 " قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخابز و" 5" قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين و" 15" قضية عدم الإعلان عن الأسعار " 5" قضايا عدم نظافة أدوات العجين بالمخبز و"5 " قضايا عدم الأحتفاظ بالميزان الحساس بالمخبز و" 4" قضايا عرض لحوم مكشوفة بدون غطاء شاش وقضية حيازة دقيق مجهول المصدر وقضية حيازة وعرض لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى.