ضبط هارب من حكم بالسجن المؤبد بالخانكة وتحرير 1231 مخالفة مرورية بالمنوفية

القليوبية – فريق المحافظات - المنوفية - محمد فتحى

ألقت مباحث القليوبية، القبض على عاطل هارب من حكم بالسجن المؤبد، تم التحفظ على المتهم وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى بالخانكة، بضبط المدعو "إبراهيم ا ع " 25 سنة، عاطل، ومقيم القلج دائرة المركز، المحكوم عليه فى قضية جنايات قسم المرج "مخدرات - الحكم بالسجن المؤبد" 25 سنة وتولت النيابة التحقيق.

كما شنت مديرية أمن المنوفية، حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء محمد ناجى أباظة مدير أمن المنوفية، واللواء مصطفى إبراهيم مدير إدارة المرور بالمحافظة، والمقدم تامر الأقصرى وكيل إدارة المرور، لتسير السيولة المرورية، والتى أسفرت عن تحرير 1231مخالفة مرورية متنوعة، بينهم وضبط 13دراجة نارية بدون لوحات معدنية.

كما شنت مديرية أمن المنوفية حملة مكبرة على الظهير الصحراوى، برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف، والتى أسفرت عن فحص 10مزراع دائرة مركز السادات، وفحص 37 شخصا، كما تم فحص 12 شقة مفروشة بمدينة شبين الكوم، وفحص 16 شخصا وتبين وجود عاطلين منهم هاربين من أحكام قضائية.