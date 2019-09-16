ضبط نصف طن لحوم ومجمدات فاسدة فى مطاعم ومحال بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية الطب البيطرى بالشرقية، 596كيلو لحوم وكبدة مجمدة، غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وذلك فى حملة تفتيشية مكبرة وتحررت محاضر مخالفة لمحال جزارة ومطاعم وثلاجات حفظ لحوم ومحل بيع دواجن ومصنع تصنيع أسماك، بمراكز ومدن المحافظة.

وأوضح الدكتور أشرف توفيق مدير مديرية الطب البيطرى، أنه فى إطار حالة الاستنفار التى أعلنتها مديرية الطب البيطرى بالشرقية لضبط سوق اللحوم والأسماك وللحفاظ على صحة المواطنين، شنت إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، بالاشتراك مع الرقابة التموينية حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والأسماك بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

تم خلال الحملات المرور على 100 "محل جزارة - مطعم - ثلاجة حفظ لحوم - محل بيع دواجن - شادر بيع لحوم - سوبر ماركت - محل بيع أسماك - مصنع تصنيع أسماك"، وتحرير 5 محاضر مخالفة.. وأسفرت عن ضبط 69 كيلو لحوم صالحة للاستهلاك ذبح خارج المجازر و596 كيلو، " لحوم - لحوم مجمدة ومصنعة - كبده"، غير صالحة للاستهلاك الآدمى، تم تحرير المحاضر وإجراء اللازم بخصوص المضبوطات بمعرفة الرقابة التموينية.