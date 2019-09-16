ضبط عاطلين وبحوزتهما 9 كيلو مواد مخدرة بقرية الشعراء بدمياط

دمياط عبده عبد البارى

قامت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، بشن حملة أمنية على قرية الشعراء بنطاق دائرة مركز دمياط تحت إشراف اللواء إسماعيل حسين مدير أمن دمياط، وأسفرت جهود الحملة عن ضبط محمد هشام صلاح الشهير بـ"الإرنوب" عاطل ومقيم بالشعراء بدمياط، تم ضبطه 4 كيلو بانجو ومطواه ومبلغ مالى وهاتف محمول، محضر رقم 165986 لسنة 2019 جنايات مركز دمياط.

كما تم ضبط محمد السيد توفيق 33 سنه عاطل ومقيم الشعراء، وبحوزته 5 كيلو جرام بانجو ومبلغ مالى 550 جنيه وهاتف محمول، تحرر عن ذلك 165994 لسنة 2019 جنايات مركز دمياط.

وضمت الحملة، اللواء حسام الباز مدير مباحث دمياط، والعميد هشام رشاد ريس مباحث المديرية، والعقيد احمد سلامة وكيل إدارة البحث الجنائى، والعقيد على عامر رئيس قسم مخدرات، وضباط مباحث مركز دمياط.