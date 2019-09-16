سوبر كورة
Ads
الإثنين، 16 سبتمبر 2019 06:22 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

ضبط عاطلين وبحوزتهما 9 كيلو مواد مخدرة بقرية الشعراء بدمياط

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 05:22 م
ضبط عاطلين وبحوزتهما 9 كيلو مواد مخدرة بقرية الشعراء بدمياط حملة أمنية- ارشيفية
دمياط عبده عبد البارى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قامت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، بشن حملة أمنية على قرية الشعراء بنطاق دائرة مركز دمياط تحت إشراف اللواء إسماعيل حسين مدير أمن دمياط، وأسفرت جهود الحملة عن ضبط محمد هشام صلاح الشهير بـ"الإرنوب" عاطل ومقيم بالشعراء بدمياط، تم ضبطه 4 كيلو بانجو ومطواه ومبلغ مالى وهاتف محمول، محضر رقم 165986 لسنة 2019 جنايات مركز دمياط.

كما تم ضبط  محمد السيد توفيق 33 سنه عاطل ومقيم الشعراء، وبحوزته 5 كيلو جرام بانجو ومبلغ مالى 550 جنيه وهاتف محمول، تحرر عن ذلك 165994 لسنة 2019 جنايات مركز دمياط.

وضمت الحملة، اللواء حسام الباز مدير مباحث دمياط، والعميد هشام رشاد ريس مباحث المديرية، والعقيد احمد سلامة وكيل إدارة البحث الجنائى، والعقيد على عامر رئيس قسم مخدرات، وضباط مباحث مركز دمياط.


محافظة دمياط

أخبار المحافظات

أخبار مصر

الشعراء

مخدرات

مدير أمن دمياط

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
1.5 مليون متابع على إنستجرام لأسعد قنفذ فى العالم.. شوف الصور

1.5 مليون متابع على إنستجرام لأسعد قنفذ فى العالم.. شوف الصور

موجز 6.. الحكومة تطرح 6 ملايين متر أراضى عبر البوابة الاستثمارية

موجز 6.. الحكومة تطرح 6 ملايين متر أراضى عبر البوابة الاستثمارية

انتخابات تونس.. قيس سعيد يحافظ على تقدمه بعد فرز 52% من أصوات الناخبين

انتخابات تونس.. قيس سعيد يحافظ على تقدمه بعد فرز 52% من أصوات الناخبين

قبل ما تبيع تليفونك.. إزاى تمسح كل صورك وفيديوهاتك نهائيا؟

قبل ما تبيع تليفونك.. إزاى تمسح كل صورك وفيديوهاتك نهائيا؟

مانشستر يونايتد يعلن تجديد عقد دى خيا حتى 2023

مانشستر يونايتد يعلن تجديد عقد دى خيا حتى 2023

شيرين عبد الوهاب توضح سبب غيابها بعد شائعات مرضها

شيرين عبد الوهاب توضح سبب غيابها بعد شائعات مرضها

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن موقف الفرق المصرية بالبطولات الأفريقية

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن موقف الفرق المصرية بالبطولات الأفريقية

رئيس الوزراء يستقبل نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية

رئيس الوزراء يستقبل نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية

"الانتخابات التونسية": تقدم قيس سعيد ونبيل القروى بعد فرز 49% من الأصوات

"الانتخابات التونسية": تقدم قيس سعيد ونبيل القروى بعد فرز 49% من الأصوات

"بوردو فارما" الأمريكية تتقدم بدعوى إفلاس ضمن تسوية لأزمة المواد الأفيونية

"بوردو فارما" الأمريكية تتقدم بدعوى إفلاس ضمن تسوية لأزمة المواد الأفيونية

طليق الابنة وراء مذبحة قتل 3 وإصابة 2 آخرين من أسرة واحدة فى الأقصر

طليق الابنة وراء مذبحة قتل 3 وإصابة 2 آخرين من أسرة واحدة فى الأقصر

ميسي يدعم قائمة برشلونة ضد دورتموند فى دوري ابطال اوروبا

ميسي يدعم قائمة برشلونة ضد دورتموند فى دوري ابطال اوروبا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة