ضبط شكائر سماد يوريا مدعم محظور بيعه خلال حملة مفاجئة بالدقهلية

أعلن السيد محمد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية عن ضبط 5 شكائر من سماد اليوريا المدعم، والمحظور بيعه في الأسوق، وذلك ضمن حملة رقابة تموينية مفاجئة لضبط السوق، ومحاربة الفساد بإدارة دكرنس.

وأسفرت الحملة عن تحرير المحضر رقم587 لسنة 2019 جنح أمن دولة طوارئ دكرنس ضد "العشماوى.م.م.أ"، بعزبة رشدى الربيع التابعة لمركز دكرنس، وتم ضبط شكائر سماد يوريا محبب عالية الجودة محظور بيعه وتداوله في الأسواق، بالمخالفة للقانون رقم 53 و 109 لسنة 1966 ، وذلك لتجميعه سلعة سماد كيماوى يوريا مدعم يحظر بيعة في السوق السوداء بغرض التربح غير المشروع.

تشكلت الحملة التموينية تحت رئاسة محمود صالح عبده، مدير إدارة تموين دكرنس، وبعضوية صلاح على المصرى، وأحمد سعد عبد الملك، وعبد الحى عبد الحى أبو زيد، وبالتنسيق مع مباحث التموين.