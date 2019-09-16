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ضبط جراكن سولار مدعمة قبل بيعها فى السوق السوداء بالدقهلية

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 03:02 م
ضبط جراكن سولار مدعمة قبل بيعها فى السوق السوداء بالدقهلية ضبط سولار - أرشيفية
الدقهلية - سارة الباز

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أعلن السيد محمد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية عن ضبط جراكن سولار تم تجميعها بهدف بيعها فى السوق السوداء، وذلك بإدارة تموين دكرنس ضمن حملة تفتيشية تموينية.

تشكلت الحملة التموينية تحت رئاسة محمود صالح عبده، مدير إدارة دكرنس، وبعضوية صلاح على المصرى، وأحمد سعد عبد الملك، وعبد الحى أبو زيد، وبالتنسيق مع مباحث التموين.

وأسفرت الحملة عن تحرير المحضر رقم 586 لسنة 2019 جنح أمن دولة طوارئ دكرنس ضد "رشاد.ا.أ" بقرية منشاة عبد الرحمن، وتم التحفظ على 8 جراكن مواد بترولية "سولار" بكل جركن 20 لترا، بإجمالى 160 لترا، وذلك فى إحدى المحطات، بالمخالفة للمرسوم بقانون 95 لسنة 1954، والقانون 109 لسنة 1980 ، والقانون 102 لسنة 2011 ، والقرار 184 لسنة 2017؛ وذلك لقيامه بتجميع سلعة تموينية مدعمة بغرض التربح فى السوق السوداء.

 

 

 


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الدقهلية

تموين الدقهلية

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مواد بترولية

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