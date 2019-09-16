ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة مركبات التوك توك بساقلتة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ساقلتة شرقى محافظة سوهاج، برئاسة الرائد كريم أحمد علام رئيس مباحث المركز من إلقاء القبض على تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة الدرجات البخارية والتوك، متخذين من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج بلاغا من مركز شرطة ساقلتة يفيد بتقدم أحد الأشخاص ببلاغ أفاد فيه بسرقة التوك التوك الخاص به أثناء تواجده أمام منزله بدائرة المركز.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقاده الرائد كريم أحمد علام رئيس مباحث المركز، وتبين من خلال التحريات تقدم "على ح ف م" باكتشافه سرقة دراجته البخارية " توك توك " خاصته حال وقوفه أمام منزله ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

ونظراً لما تمثله الواقعة من خطورة إجرامية ومردود سلبي على الأمن العام وفي ضوء الجهود المبذولة لمكافحة الجريمة بشتي صورها منعاً وكشفاً ولاسيما وقائع سرقات الدراجات البخارية " التوك توك " فقد تم وضع خطة بحث هادفة لكشف غموض الواقعة وضبط مرتكبها، وكان من أهم بنودها فحص الكاميرات الموجودة بمحل البلاغ لإمكانية تحديد شخصية المتهم و تنشيط المصادر السرية للإستعانة بهم في كشف غموض الواقعة وفحص المسجلين خطر والمشهور عنهم ارتكاب مثل تلك الواقعة.

أسفرت جهود فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب تلك الوقائع تشكيل عصابى تخصص في ارتكاب جرائم سرقات الدراجات البخارية " توك توك عن طريق المغافلة متخذين من دائرة المركز والمراكز المجاورة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي ضم "عماد ا ح ا" 36 سنة عامل ويقيم دائرة مركز طهطا والمطلوب ضبطه في 7 قضايا و"محمود ا خ م" لا يعمل ويقيم دائرة المركز.

عقب استصدار اذن النيابة العامة، تم إعداد عدة أكمنة ثابتة ومتحركة أسفرت إحداها عن ضبــط المتهمين وبحوزة المتهم الأول "فرد خرطوش محلي الصنع وطلقة عيار 12" وبمواجهتهما اعتـرفا بارتكاب الواقعة والسلاح المضبوط يستخدم في تأمين عمليات السرقة .

وبتطوير مناقشتهما اعترفا بارتكاب 5 وقائع أخرى، تم ضبط المسروقات بإرشاد المتهمين والتحفظ عليها، كما عثر بمنزل المتهم الثاني على بعض الأوراق الخاصة بمبايعات وفواتير وطلب فحص فني تستخدم في إعادة بيع الدراجات البخارية " التوك توك " المسروقة مرة أخرى، وتم التحفظ علي المضبوطات، وجارى العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.