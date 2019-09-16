صيدناوى و"بيع المصنوعات": نستهدف تحقيق 16 مليون جنيه أرباحا العام الجارى

كتب عبد الحليم سالم

قال محمد عنارة رئيس مجلس إدارة شركة صيدناوى وبيع المصنوعات، إحدى شركات وزارة قطاع الاعمال العام اننا نستهدف تحقيق 16 مليون جنيه أرباحا العام المالى الجارى .

وأضاف عنارة لـ"اليوم السابع" أنه من المتوقع تحقيق نحو 11 مليون جنيه ارباحا العام المالى المنتهى، لافتا انه معدل مقبول بعد نجاح عملية دمج شركتى صيدناوى مع بيع المصنوعات فى شركة واحدة .

وكشف رئيس شركة صيدناوى بيع المصنوعات انه من مزايا الدمج انه يتم انقل العمال بين الشركتين وذلك لسد العجز نظرا لوقف التعيينات فى شركات قطاع الاعمال العام.

جدير بالذكر أنه فى مايو 2018 تم دمج الشركتين فى شركة واحدة بقرار الجمعية العامة برئاسة ميرفت حطبة رئيس القابضة للسياحة والفنادق.