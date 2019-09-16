سوبر كورة
Ads
الإثنين، 16 سبتمبر 2019 07:07 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

صيدناوى و"بيع المصنوعات": نستهدف تحقيق 16 مليون جنيه أرباحا العام الجارى

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 07:00 ص
صيدناوى و"بيع المصنوعات": نستهدف تحقيق 16 مليون جنيه أرباحا العام الجارى محمد عنارة
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال محمد عنارة رئيس مجلس إدارة شركة صيدناوى وبيع المصنوعات، إحدى شركات وزارة قطاع الاعمال العام اننا نستهدف تحقيق 16 مليون جنيه أرباحا العام المالى الجارى .

وأضاف عنارة لـ"اليوم السابع" أنه من المتوقع تحقيق نحو 11 مليون جنيه ارباحا العام المالى المنتهى، لافتا انه معدل مقبول بعد نجاح عملية دمج شركتى صيدناوى مع بيع المصنوعات فى شركة واحدة .

وكشف رئيس شركة صيدناوى بيع المصنوعات انه من مزايا الدمج انه يتم انقل العمال بين الشركتين وذلك لسد العجز نظرا لوقف التعيينات فى شركات قطاع الاعمال العام.

جدير بالذكر أنه فى مايو 2018 تم دمج الشركتين فى شركة واحدة بقرار الجمعية العامة برئاسة ميرفت حطبة رئيس القابضة للسياحة والفنادق.


صيدناوى بيع المصنوعات

محمد عناره

قطاع الاعمال العام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صيدناوى وبيع المصنوعات: 98 مليون جنيه تكاليف عمالة الشركة سنويا

الأربعاء، 11 سبتمبر 2019 11:53 ص

تطوير وتجميل ميدان صيدناوى ومدخل قرية بنى أحمد الغربية بالمنيا

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 11:20 ص

رئيس شركة "صيدناوى بيع المصنوعات" فى أول حوار له بعد الدمج: سياسات الدولة أعادت الحياة للشركات التجارية من خلال الهيكلة.. محمد عنارة: دعم كبير من وزير قطاع الأعمال ورئيس القابضة للسياحة للنهوض بالقطاع

الإثنين، 28 مايو 2018 08:25 م

رئيس صيدناوى بيع المصنوعات: افتتاح فروع جديدة فى المحافظات بـ39 مليون جنيه

الإثنين، 21 مايو 2018 08:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعرف على خطوط سير الأتوبيس الكهربائى بالإسكندرية وتعريفة كل خط × 6 معلومات

تعرف على خطوط سير الأتوبيس الكهربائى بالإسكندرية وتعريفة كل خط × 6 معلومات

تقسيم الجمهورية لـ4 دوائر بمشروع قانون مجلس الشيوخ

تقسيم الجمهورية لـ4 دوائر بمشروع قانون مجلس الشيوخ

انتظام موسم حصاد التمور بالوادى الجديد.. وتحديد سعر الكيلو بـ12 جنيهًا

انتظام موسم حصاد التمور بالوادى الجديد.. وتحديد سعر الكيلو بـ12 جنيهًا

"الكهرباء" تبدأ إنشاء محطة طاقة شمسية بمنطقة فارس فى أسوان بقدرة 200 ميجا

"الكهرباء" تبدأ إنشاء محطة طاقة شمسية بمنطقة فارس فى أسوان بقدرة 200 ميجا

"صوتك مسموع".. 4 طرق لتقديم الشكاوى لـ"التنمية المحلية" ضد أى مسئول

"صوتك مسموع".. 4 طرق لتقديم الشكاوى لـ"التنمية المحلية" ضد أى مسئول

ربط مستشفيات "التأمين الصحى الشامل" إلكترونيًا لتسهيل تقديم الخدمة للمواطن

ربط مستشفيات "التأمين الصحى الشامل" إلكترونيًا لتسهيل تقديم الخدمة للمواطن

موقع التنسيق يغلق اليوم كل خدمات الشهادات الفنية 2019

موقع التنسيق يغلق اليوم كل خدمات الشهادات الفنية 2019

تعرف على خطة الحكومة لتطوير التعليم الجامعى × 7 معلومات

تعرف على خطة الحكومة لتطوير التعليم الجامعى × 7 معلومات

الرئيس الجزائرى يعلن إجراء الانتخابات الرئاسة فى 12 ديسمبر

الرئيس الجزائرى يعلن إجراء الانتخابات الرئاسة فى 12 ديسمبر

"شعبك مصدقك يا سيسى" يتصدر التريند .. ورواد السوشيال يبرزون إنجازات الرئيس

"شعبك مصدقك يا سيسى" يتصدر التريند .. ورواد السوشيال يبرزون إنجازات الرئيس

اليوم السابع: رفع معدل النمو الاقتصادى ليصل إلى 8% بحلول 2022

اليوم السابع: رفع معدل النمو الاقتصادى ليصل إلى 8% بحلول 2022

موجز محافظات مصر.. مشرفة حضانة تصيب طفلاً فى عينه بخرطوم

موجز محافظات مصر.. مشرفة حضانة تصيب طفلاً فى عينه بخرطوم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة