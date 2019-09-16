صور.. محافظ سوهاج يحيل 3 رؤساء وحدات قروية للتحقيق لتقصيرهم فى العمل

سوهاج عمرو خلف - محمود مقبول

أحال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، رؤساء الوحدات المحلية لقرى "الطليحات بجهينة، وشندويل بالمراغة، وجزيرة شندويل بمركز سوهاج" للتحقيق، لتقصيرهم في العمل، بسبب سوء مستوى النظافة، وحالة الطرق العامة بالقرى التابعة لهم، وتدني مستوى الإنارة بالشوارع .

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة، مساء أمس، لمحافظ سوهاج لمركز ومدينة جهينة للوقوف على جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

وذكر الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج أن المحافظ بدأ جولته المفاجئة بمستشفى جهينة المركزي للإطمئنان على سير العمل داخل المستشفى وتواجد الأطقم الطبية، لافتاً إلى أن المحافظ تفقد قسم الاستقبال والطوارئ، واطمأن على المرضى والحالات الداخلية المحجوزة بالمستشفى، وكذا توفر المستلزمات الطبية.

وأضاف أن المحافظ التقى بسيدة مسنة بقسم إستقبال الطوارئ في حالة صحية حرجة، موجهاً بنقلها إلى مستشفى سوهاج العام؛ لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، حيث تم استدعاء سيارة اسعاف والتنسيق مع مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، وتم نقل الحالة.

وأوضح أن المحافظ تفقد مدخل قرية جهينة الشرقية، وقرية الطليحات، ومدخل مدينة جهينة، وعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بمدينة جهينة، موجها برفع الاشغالات من الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية، مشيراً إلى أنه تم تحرير محضر إشغال طريق لأحد المواطنين بشارع "حسام الدين"؛ لقيامه بإقامة سرادق بالشارع مما أدى إلى غلقه، وإعاقة حركة المرور أمام المواطنين.

كما تفقد قرية شندويل بالمراغة، وقرية جزيرة شندويل بمركز سوهاج، وتم رصد سوء مستوى النظافة، وتراكم القمامة بقرية الشيخ يوسف التابعة لمجلس قروي شندويل، وكذلك عدم وجود إنارة بالطريق الغربى بنجع مهران التابع لقرية جزيرة شندويل.

كما وجه محافظ سوهاج، رئيسة حي غرب سوهاج بالتنسيق مع شرطة المرافق، وإدارة البيئة؛ لرفع الإشغالات وتراكمات القمامة من شوارع الحى.

وتفقد المحافظ شوارع ترعة نجع حمادي، وسيالة أولاد نصير، والجرجاوية، والمحطة، ومحيط إدارة المرور، ومنطقتي الشهيد والعروبة، وميدان العارف، موجها إدارة مرور سوهاج برفع السيارات المخالفة، والتى تعوق حركة المرور.

كما وجه بإزالة اللافتات والإعلانات المخالفة بنفق العروبة، ورفع مستوى النظافة بشارع سيالة أولاد نصير حتى ميدان الشهيد، وكذا رفع الإشغالات بميدان العارف، ومدخل النفق في إتجاه ميدان الثقافة .

حملة مرافق



رفع الاشغالات



جولة ليليه



جولة محافظ سوهاج بمستشفى جهينه