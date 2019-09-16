صور.. محافظ القليوبية يفتتح مشروع تحسين جودة المياه وإنشاء بئر جوفى

القليوبية إبراهيم سالم

افتتح الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم، محطة مياه كفر الجزار بعد تطويرها بدعم من مؤسسة مصر الخير ووفق بروتوكول تعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية والمؤسسة بإجمالى اعتماد مالى وصل إلى 4.5 مليون جنيه لمشروع تحسين جودة المياه بكفر الجزار بمدينة بنها.

وحضر الافتتاح كل من اللواء حمدى الحشاش السكرتير العام، المساعد والمهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة المياه والصرف الصحى بالقليوبية، وحسن مسلم ممثل مؤسسة مصر الخير، وحمدى سلامة رئيس مدينة بنها، وولاء صلاح الدين مدير مكتب التواصل بالمحافظة.

وتم حفر البئر بكفر الجزار ببنها، بعمق 309م لخدمة 28.500 نسمة من أهالى كفر الجزار، واشتمل المشروع على إعادة تأهيل الخزان العلوى وتركيب الخط الصاعد والنازل وإعادة ترميم الحلة وإحلال وتجديد شبكات المياه الاسبستوس القديمة التى تم تركيبها منذ أكثر من 25 عام، بمواسير بلاستيك UPVC بإجمالى أطوال 4500 م.

كما تم أخذ عينات من ناتج الحفر بواقع عينة لكل متر أو مع كل تغير يحدث فى التربة ولا يقل وزنها عن 0.5 كيلو وتم إرسال العينات إلى معمل رسوبيات متخصص لعمل قطاعات رقيقة مصقولة تفحص ميكروسكوبيا لعمل تقرير فنى وافى بتغيرات التركيب الصخرى والمعدنى ورسم قطاع جيولوجى يحدد نوع وسمك طبقات التربة بالموقع لقطاع جسة البئر.

واشتملت الاحتفالية على تقديم وعرض فيديو يوضح المراحل التى مرت بها المحطة والتجارب التى تم اختبارها للبئر لضخ مياه نقية بأعلى جودة، كما قام محافظ القليوبية بإلقاء كلمة أعرب خلالها عن سعادته للتعاون مع المؤسسة، مشيرا إلى أن هذه التجربة تعد قصة نجاح لتعاون القطاع الحكومى مع منظمات المجتمع المدنى لصالح المواطن وتفعيلا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية "حياة كريمة".

كما أعرب المحافظ عن أهمية تعاون المحافظة مع المؤسسة لتوصيل المياه إلى القرى التى تعانى من نقص المياه النظيفة بمحافظة القليوبية وذلك من خلال إعادة تأهيل محطات المياه وأكد أن المحافظة حريصة على التواصل الدائم مع جميع الأطراف المعنية ومؤسسات المجتمع المدنى لتحسين مستوى الخدمات لجميع المواطنين بالمحافظة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، أنه تم تحقيق العديد من الإنجازات بقطاع مياه الشرب بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، والمتمثلة فى إعمار وتنمية القرى الأكثر احتياجاً، منك خلال إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب المتهالكة.



مشروع تحسين جودة المياه



مشروع تحسين جودة المياه



مشروع تحسين جودة المياه



مشروع تحسين جودة المياه



مشروع تحسين جودة المياه



مشروع تحسين جودة المياه



مشروع تحسين جودة المياه



مشروع تحسين جودة المياه