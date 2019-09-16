صور.. مأساة عم سامى يحتاج لتركيب شريحة وشبكة بالرقبة ومعاش بالشرقية

الشرقية-فتحية الديب

"زوجى هو سندى بعد ربنا وعمرم ما حوجنا لحد ونفسى أعالجه ليقف من جديد على رجليه لكن تكاليف عمليته باهظة وتعدت نفقة القرار الوزارى للدولة، وقدمت على معاش تكافل وكرامة أكتر من مرة".. بهذة الكلمات سردت" ماجدة محروس" 57 سنة ربة منزل مقيمة قرية العدلية مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، لـ"اليوم السابع" مأساتها.

وتابعت الزوجة المكلومة: تزوجت من شخص مكافح ومحترم يدعى سامى محمود محمد الهلوتي 57 سنة مقيم العدلية مركز بلبيس، عامل بفرن بلدي، وربنا كرمنا وزوجنا أبنائنا من عمل زوجى الحلال، وكانت أمورنا متيسرة وربنا يسترها معانا ومسيرين أمورنا على قدر المتاح معنا، إلى أن أصيب زوجى بتآكل فى الفقرات العنقوية، أفقدته القدرة على الحركة نهائيا.

وأضافت: زوجى يقضى يومه كاملا نائما على ظهره، فضلا عن عدم قدرته على إمداد ساقه اليمنى ومعاناته من تسريب فى الدم، وقرر الأطباء إجراء عملية جراحية له، وقضينا شهر رمضان الماضى كاملا فى المستشفى الجامعي، وتم عمل قرار وزارى لإجراء العملية، لكن تكلفة العملية تعدت المبلغ المحدد فى القرار الوزارى وتم تأجيل العملية، وزوجى فى أمس الحاجة لإجراء العملية لتركيب شريحة وشبكة بالرقبة، بعد معاناته معاناة شديد من تأكل الفقرتين الرابعة والخامسة وأثر ذلك على عموه الفقري.

وناشدت الزوجة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مساعدتها فى تسهيل إجراءت المعاش، وأهل الخير بمساعدتها فى إجراء العملية الجراحية لزوجها المريض، للتواصل مع الحالة على رقم 01228404423







