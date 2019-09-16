سوبر كورة
Ads
الإثنين، 16 سبتمبر 2019 01:30 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. سماء محافظة الأقصر تشهد تحليق 30 رحلة بالون طائر تقل 250 سائح أجنبى

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 01:18 م
صور.. سماء محافظة الأقصر تشهد تحليق 30 رحلة بالون طائر تقل 250 سائح أجنبى البالون الطائر بسماء الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت سلطات الطيران المدنى، أن مطار البالون الطائر بالبر الغربى بمحافظة الأقصر، اليوم الإثنين، شهد تحليق 30 رحلة بالون طائر أقلت على متنها 250 سائح أجنبى، من مختلف الجنسيات، وشهدت الرحلات إقبال مميز من الأفواج السياحية من مختلف جنسيات العام.

وقال مفتشو العمليات الجوية بسلطة الطيران المدنى، أن الرحلات خرجت بصورة طبيعية للاستمتاع بسحر الحضارة الفرعونية فى البر الغربى، مع إعتدال حركة الطقس فى سماء المدينة، حيث أثبتت رصدة مطار الأقصر الدولى أن حركة الرياح تناسب إنطلاق كافة الرحلات بصورة طبيعية تماماً.

وتعتبر رحلات البالون الطائر بالأقصر، من أبرز رحلات المغامرة التى يقبل إليها السائحون من مختلف أنحاء العالم لدى زيارتهم لمحافظة الأقصر، بهدف التمتع بالمناظر الطبيعية الخلابة والتأمل فى الحضارة المصرية القديمة، حيث الآثار الشامخة التى يمكن رؤيتها من السماء والشعور بعظمتها وكبر حجمها، بالإضافة إلى المعابد المهيبة ومقابر الملوك العظماء.

سماء محافظة الأقصر تشهد تحليق 30 رحلة بالون طائر تقل 250 سائح أجنبي (1)
سماء محافظة الأقصر تشهد تحليق 30 رحلة بالون طائر

 

سماء محافظة الأقصر تشهد تحليق 30 رحلة بالون طائر تقل 250 سائح أجنبي (2)
سماء محافظة الأقصر تشهد تحليق 30 رحلة بالون طائر تقل 250 سائح أجنبي 

 

سماء محافظة الأقصر تشهد تحليق 30 رحلة بالون طائر تقل 250 سائح أجنبي (3)
البالون الطائر يستعد للإقلاع

 

 


الاقصر

البالون الطائر بالاقصر

رحلات البالون بالاقصر

حركة السياحة بالاقصر

سلطة الطيران المدني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس الوزراء: الحكومة تولي ملف تعميق التصنيع المحلى وتشجيع الصناعة أهمية كبرى

رئيس الوزراء: الحكومة تولي ملف تعميق التصنيع المحلى وتشجيع الصناعة أهمية كبرى

القوات البحرية تنجح فى إنقاذ يخت يحمل سائحين من الغرق بالبحر الأحمر

القوات البحرية تنجح فى إنقاذ يخت يحمل سائحين من الغرق بالبحر الأحمر

رئيس الوزراء: نعمل على إزالة التعقيدات البيروقراطية بالإفراج الجمركى عن البضائع

رئيس الوزراء: نعمل على إزالة التعقيدات البيروقراطية بالإفراج الجمركى عن البضائع

زاهى حواس للقناة الإيطالية الأولى: سنعلن فى 2020 عن سبب وفاه توت عنخ آمون

زاهى حواس للقناة الإيطالية الأولى: سنعلن فى 2020 عن سبب وفاه توت عنخ آمون

تخيل كان هيحصل إيه لو مواقع التواصل موجودة فى حرب أكتوبر.. ردود صادمة

تخيل كان هيحصل إيه لو مواقع التواصل موجودة فى حرب أكتوبر.. ردود صادمة

حبس ماسح أحذية بتهمة الوساطة لبيع والاتجار فى الأعضاء البشرية بالأزبكية

حبس ماسح أحذية بتهمة الوساطة لبيع والاتجار فى الأعضاء البشرية بالأزبكية

شاهد فى دقيقة.. راموس يهدد عرش أحمد حسن عميد لاعبى العالم

شاهد فى دقيقة.. راموس يهدد عرش أحمد حسن عميد لاعبى العالم

22 هدفا فى 50 مباراة.. حصاد محمد صلاح بدوري أبطال أوروبا

22 هدفا فى 50 مباراة.. حصاد محمد صلاح بدوري أبطال أوروبا

المعارض العقارية الأمل الأخير لإنقاذ مبيعات العقارات بـ2019.. شركات عقارية: تيسيرات جديدة فى السداد لجذب العملاء.. وخبراء: التوسع فى تصدير العقار المصرى الحل لإنعاش القطاع.. وغياب اتحاد المطورون أبرز الإشكاليات

المعارض العقارية الأمل الأخير لإنقاذ مبيعات العقارات بـ2019.. شركات عقارية: تيسيرات جديدة فى السداد لجذب العملاء.. وخبراء: التوسع فى تصدير العقار المصرى الحل لإنعاش القطاع.. وغياب اتحاد المطورون أبرز الإشكاليات

عبد الله النجار: من يدمر المرافق العامة ويخرب بلده فجزاؤه النفى منها

عبد الله النجار: من يدمر المرافق العامة ويخرب بلده فجزاؤه النفى منها

القبض على ماسح أحذية يستقطب الباعة فى وسط البلد لبيع أعضائهم البشرية

القبض على ماسح أحذية يستقطب الباعة فى وسط البلد لبيع أعضائهم البشرية

فى ذكرى استشهاده.. تعرف على سر تحليق الطائرات لحظة إعدام عمر المختار

فى ذكرى استشهاده.. تعرف على سر تحليق الطائرات لحظة إعدام عمر المختار

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة