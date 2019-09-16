صور.. سماء محافظة الأقصر تشهد تحليق 30 رحلة بالون طائر تقل 250 سائح أجنبى

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت سلطات الطيران المدنى، أن مطار البالون الطائر بالبر الغربى بمحافظة الأقصر، اليوم الإثنين، شهد تحليق 30 رحلة بالون طائر أقلت على متنها 250 سائح أجنبى، من مختلف الجنسيات، وشهدت الرحلات إقبال مميز من الأفواج السياحية من مختلف جنسيات العام.

وقال مفتشو العمليات الجوية بسلطة الطيران المدنى، أن الرحلات خرجت بصورة طبيعية للاستمتاع بسحر الحضارة الفرعونية فى البر الغربى، مع إعتدال حركة الطقس فى سماء المدينة، حيث أثبتت رصدة مطار الأقصر الدولى أن حركة الرياح تناسب إنطلاق كافة الرحلات بصورة طبيعية تماماً.

وتعتبر رحلات البالون الطائر بالأقصر، من أبرز رحلات المغامرة التى يقبل إليها السائحون من مختلف أنحاء العالم لدى زيارتهم لمحافظة الأقصر، بهدف التمتع بالمناظر الطبيعية الخلابة والتأمل فى الحضارة المصرية القديمة، حيث الآثار الشامخة التى يمكن رؤيتها من السماء والشعور بعظمتها وكبر حجمها، بالإضافة إلى المعابد المهيبة ومقابر الملوك العظماء.



سماء محافظة الأقصر تشهد تحليق 30 رحلة بالون طائر



سماء محافظة الأقصر تشهد تحليق 30 رحلة بالون طائر تقل 250 سائح أجنبي

البالون الطائر يستعد للإقلاع