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صور.. رئيس قسم تسكين الكادر بمشيخة الأزهر يشهد ختام فعاليات التدريب بالأقصر

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 11:58 ص
صور.. رئيس قسم تسكين الكادر بمشيخة الأزهر يشهد ختام فعاليات التدريب بالأقصر ختام فعاليات التدريب
الأقصر – أحمد مرعى

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اختتمت إدارتى التدريب والكادر بمنطقة الأقصر الأزهرية، اليوم الإثنين، تدريبات الترقى للتسكين على وظائف الكادر للمعلمين والأخصائيين، بحسب توجيهاتت الأكاديمية المهنية للمعلمين وبرعاية ومتابعة الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة.

ومن جانبه أشاد أحمد اسماعيل خضر رئيس قسم التسكين بمشيخة الأزهر، خلال جولته التفقدية لفعاليات التدريب بالجهود المبذولة فى إعداد قاعات متميزة ومهيئة بشكل جيد لاستقبال المتدربين، وحثّ المتدربين على تطبيق المعايير والإستراتيجيات الحديثة والخبرات التربوية التى تم اكتسابها خلال التدريب لتأسيس عملية تعليمية تربوية متميزة تُخرج طالباً مميزاً، حيث رافقه خلال الجولة حسان الدناوى مدير إدارة التدريب، وربيع ميرغنى مسئول إدارة الكادر بالمنطقة.

 

 

ختام فعاليات التدريب بالأقصر (1)
ختام فعاليات التدريب بالأقصر 

 

ختام فعاليات التدريب بالأقصر (2)
ختام فعاليات التدريب بالأقصر 

 

ختام فعاليات التدريب بالأقصر (3)
ختام فعاليات التدريب بالأقصر 

 


الاقصر

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منطقة الاقصر الازهرية

تسكين الكادر بمشيخة الازهر

وظائف الكادر للمعلمين والاخصائيين

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