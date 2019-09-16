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صور.. رئيس جامعة قناة السويس يتفقد كلية العلوم لمتابعة آخر الاستعدادات للدراسة

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 02:22 م
صور.. رئيس جامعة قناة السويس يتفقد كلية العلوم لمتابعة آخر الاستعدادات للدراسة رئيس جامعة قناة السويس يتفقد مدرجات كلية العلوم
الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

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قام الدكتور طارق راشد رحمى رئيس جامعة قناة السويس، بجولة تفقديه داخل كلية العلوم، وذلك للوقوف على أخر استعدادات الكلية لإستقبال طلابها الأسبوع القادم، وذلك فى إطار استعدادات جامعة قناة السويس للعام الجامعى الجديد

وقام رئيس الجامعة، خلال الزيارة بتفقد مبنى المدرجات والذى يضم مدرجين سعة المدرج 700 طالب وطالبة كما توجه إلى معامل الكلية بأقسام الكيمياء ، علوم البحار، الحيوان، النبات ، الجيولوجيا، الفيزياء

أكد رئيس الجامعه على ضرورة الإنتهاء من كافة الاستعدادات داخل المبانى والمدرجات والمعامل لإستقبال العام الجامعى الجديد

رافق رئيس الجامعة فى جولته المحاسب سمير النجار أمين عام الجامعة وهدى فرج والمهندسة، وفاء محمود أمينا الجامعه المساعدين، واللواء عماد جوده مدير عام الإدارة العامه للأمن الجامعى والمهندسة هبه أمام مدير عام الإدارة الهندسية

 
2- رئيس الجامعة يتفقد معامل كلية العلوم
رئيس الجامعة يتفقد معامل كلية العلوم

 

3-رحمى يستمع للعاملين بكلية العلوم
رحمى يستمع للعاملين بكلية العلوم

 

4- رئيس الجامعة يتفقد منشاـ كلية العلوم
رئيس الجامعة يتفقد منشاـ كلية العلوم

 

 

 

 

 

 


الاسماعيليه

جامعه قناه السويس

رئيس جامعة قناة السويس

مدرجات كلية العلوم بجامعة قناة السويس

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