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صور.. تموين الأقصر: تحرير 100 محضر ومخالفة بالأسواق والمخابز والمحلات

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 11:11 ص
صور.. تموين الأقصر: تحرير 100 محضر ومخالفة بالأسواق والمخابز والمحلات حملة تموينية على المخابز بالأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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قاد رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، حملات للمرور على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية بدائرة المحافظة، بالإشتراك مع رجال إداره التجارة الداخلية، وإداره الرقابة التموينية، والإدارات التابعة للمديرية، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وقال الدكتور تامر صلاح مختار وكيل أول وزارة التموين بالأقصر، أن الحملات أسفرت عن تحرير 100 محضر ومخالفة تموينية خلال الـ3 أيام الماضية، وشملت 40 مخالفة عدم إعلان عن الأسعار بالمخالفة للقرار330 لسنة 2019، و5 ادارة منشاة بدون ترخيص، و2 سلع منتهية الصلاحية (23 علبه زبادى + 5 كرتونه شيبسي)، و2 مجهول المصدر (جركن سماد زراعى + 40 كيس مكرونه)، و2 ضبط (100 كيلو سماد مدعم + 60 لتربنزين 80)، و8 انتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و15 عدم وجود شهاده صحية، و5 عدم نظافة مخبز بلدي، و5 غلق مستودع بوتاجاز، ومحضر نقص وزن ( 50 كيلو سعرمعبأ)، و3 غلق مخبز بلدي، و5 غلق تاجر تموين، و5 عدم وجود قائمه مخبز بلدي.

وأضاف وكيل تموين الأقصر لـ"اليوم السابع"، أن الحملات تمكنت أيضاً من ضبط محضر تصرف مخبز فى 4 شيكاره دقيق مدعم 200 كيلو، ومحضر عدم وجود فواتير ( 5 كرتونه شيبسي)، كما تم اخذ 12 عينه سلع غذائية متنوعة وخاصةً المتداولة لدى الأطفال وصغار السن، وجارى إرسالها إلى المعامل المتخصصة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الادمى ومطابقتها للمواصفات والقانونية، وتم عرض المحاضر على النيابة العامة لاتخاذ اللازم قانوناً.

تموين الأقصر تحرر 100 محضر ومخالفة بالأسواق والمخابز والمحلات خلال 3 أيام (1)
الحملة التموينية أثناء توقف أحد بائعى اسطوانات الغاز 

 

تموين الأقصر تحرر 100 محضر ومخالفة بالأسواق والمخابز والمحلات خلال 3 أيام (2)
سلع مجهولة المصدر خلال الحملة 

 

تموين الأقصر تحرر 100 محضر ومخالفة بالأسواق والمخابز والمحلات خلال 3 أيام (3)
الحملة التموينية داخل المخابز

 

تموين الأقصر تحرر 100 محضر ومخالفة بالأسواق والمخابز والمحلات خلال 3 أيام (4)
ضبط مقرمشات غير صالحة للاستهلاك 

 

تموين الأقصر تحرر 100 محضر ومخالفة بالأسواق والمخابز والمحلات خلال 3 أيام (5)
ضبط سيارة أثناء تهريب الدقيق خلال الحملة 

 


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