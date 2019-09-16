سوبر كورة
Ads
الإثنين، 16 سبتمبر 2019 03:10 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

صور .. بدء تنفيذ أعمال رصف 14 طريق بالبحيرة بتكلفة 43 مليون جنيه

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 02:48 م
صور .. بدء تنفيذ أعمال رصف 14 طريق بالبحيرة بتكلفة 43 مليون جنيه رصف طرق البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، تكثيف الجهود لتنفيذ خطة رصف الطرق المدرجة ضمن إعتمادات الخطة الإستثمارية، والتى تتضمن أعمال رصف وصيانة ورفع كفاءة الطرق بنطاق المحافظة .

مشيراً إلى قيام مديرية الطرق والنقل بمتابعة بدء أعمال الرصف بمراكز "الرحمانية - دمنهور - إيتاى البارود - كفر الدوار - المحمودية - كوم حمادة - الدلنجات " تحت إشراف إدارة التنفيذ بالمديرية وبالتنسيق مع هندسة الطرق بكل مركز لتيسير الحركة المرورية .

وأوضح محافظ البحيرة، انه جارى تنفيذ الأعمال لـ 14 طريق بطول 24.4 كيلو متر، بتكلفة إجمالية 43 مليون و850 ألف جنية، بعدد 8 مراكز لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتحقيق السيولة المرورية والأمن عليها.

 

1 مشروعات الرصف بالبحيرة
مشروعات الرصف بالبحيرة

 

2 بدء تنفيذ اعمال خطة الرصف
بدء تنفيذ اعمال خطة الرصف

 

3 تكثيف الجهود لتنفيذ اعمال الرصف
تكثيف الجهود لتنفيذ أعمال الرصف

 

4 جانب من اعمال خطة رصف الطرق
جانب من أعمال خطة رصف الطرق

 

6 اعمال خطة الرصف الجديدة بالبحيرة
أعمال خطة الرصف الجديدة بالبحيرة

 


اخبار البحيرة

رصف طرق

مديرية الطرق

محافظ البحيرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تطوير 45 منطقة عشوائية بمراكز ومدن محافظة البحيرة

الخميس، 12 سبتمبر 2019 02:18 م

محافظ البحيرة: توجيه إنذارات للمخالفين لسرعة تقنين أوضاعهم

الأربعاء، 11 سبتمبر 2019 07:44 م

صور .. محافظ البحيرة يفتتح المعرض السنوى لمنتجات المدارس الفنية

الأربعاء، 11 سبتمبر 2019 03:51 م

نائب محافظ البحيرة تتفقد مستشفى الكبد بدمنهور

الأحد، 08 سبتمبر 2019 05:35 م

صور.. إزالة 3300 حالة إشغال بشوارع محافظة البحيرة

السبت، 07 سبتمبر 2019 05:38 م

صور.. محافظ البحيرة يفتتح مبنى الحميات والجهاز الهضمى بمستشفى شبراخيت

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 04:02 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"بوردو فارما" الأمريكية تتقدم بدعوى إفلاس ضمن تسوية لأزمة المواد الأفيونية

"بوردو فارما" الأمريكية تتقدم بدعوى إفلاس ضمن تسوية لأزمة المواد الأفيونية

طليق الابنة وراء مذبحة قتل 3 وإصابة 2 آخرين من أسرة واحدة فى الأقصر

طليق الابنة وراء مذبحة قتل 3 وإصابة 2 آخرين من أسرة واحدة فى الأقصر

ميسي يدعم قائمة برشلونة ضد دورتموند فى دوري ابطال اوروبا

ميسي يدعم قائمة برشلونة ضد دورتموند فى دوري ابطال اوروبا

ليفربول فى طريق السد القطرى والترجى ينتظر بطل آسيا بكأس العالم للأندية

ليفربول فى طريق السد القطرى والترجى ينتظر بطل آسيا بكأس العالم للأندية

الفيفا يعلن مشاركة الترجي التونسي رسمياً فى كأس العالم للأندية 2019

الفيفا يعلن مشاركة الترجي التونسي رسمياً فى كأس العالم للأندية 2019

ديلى ميل: وضع لوحات مناظر طبيعية بالشركات يخفف توتر وتعب الموظفين

ديلى ميل: وضع لوحات مناظر طبيعية بالشركات يخفف توتر وتعب الموظفين

مينا مسعود يصل القاهرة الأربعاء للقيام بجولة سياحية قبل سفره إلى الجونة

مينا مسعود يصل القاهرة الأربعاء للقيام بجولة سياحية قبل سفره إلى الجونة

رئيس الوزراء: الحكومة تولي ملف تعميق التصنيع المحلى وتشجيع الصناعة أهمية كبرى

رئيس الوزراء: الحكومة تولي ملف تعميق التصنيع المحلى وتشجيع الصناعة أهمية كبرى

القوات البحرية تنجح فى إنقاذ يخت يحمل سائحين من الغرق بالبحر الأحمر

القوات البحرية تنجح فى إنقاذ يخت يحمل سائحين من الغرق بالبحر الأحمر

رئيس الوزراء: نعمل على إزالة التعقيدات البيروقراطية بالإفراج الجمركى عن البضائع

رئيس الوزراء: نعمل على إزالة التعقيدات البيروقراطية بالإفراج الجمركى عن البضائع

زاهى حواس للقناة الإيطالية الأولى: سنعلن فى 2020 عن سبب وفاة توت عنخ آمون

زاهى حواس للقناة الإيطالية الأولى: سنعلن فى 2020 عن سبب وفاة توت عنخ آمون

تخيل كان هيحصل إيه لو مواقع التواصل موجودة فى حرب أكتوبر.. ردود صادمة

تخيل كان هيحصل إيه لو مواقع التواصل موجودة فى حرب أكتوبر.. ردود صادمة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة