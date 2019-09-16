صور .. بدء تنفيذ أعمال رصف 14 طريق بالبحيرة بتكلفة 43 مليون جنيه

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، تكثيف الجهود لتنفيذ خطة رصف الطرق المدرجة ضمن إعتمادات الخطة الإستثمارية، والتى تتضمن أعمال رصف وصيانة ورفع كفاءة الطرق بنطاق المحافظة .
مشيراً إلى قيام مديرية الطرق والنقل بمتابعة بدء أعمال الرصف بمراكز "الرحمانية - دمنهور - إيتاى البارود - كفر الدوار - المحمودية - كوم حمادة - الدلنجات " تحت إشراف إدارة التنفيذ بالمديرية وبالتنسيق مع هندسة الطرق بكل مركز لتيسير الحركة المرورية .
وأوضح محافظ البحيرة، انه جارى تنفيذ الأعمال لـ 14 طريق بطول 24.4 كيلو متر، بتكلفة إجمالية 43 مليون و850 ألف جنية، بعدد 8 مراكز لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتحقيق السيولة المرورية والأمن عليها.
مشروعات الرصف بالبحيرة
بدء تنفيذ اعمال خطة الرصف
تكثيف الجهود لتنفيذ أعمال الرصف
جانب من أعمال خطة رصف الطرق
أعمال خطة الرصف الجديدة بالبحيرة
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