صور .. بدء تنفيذ أعمال رصف 14 طريق بالبحيرة بتكلفة 43 مليون جنيه

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، تكثيف الجهود لتنفيذ خطة رصف الطرق المدرجة ضمن إعتمادات الخطة الإستثمارية، والتى تتضمن أعمال رصف وصيانة ورفع كفاءة الطرق بنطاق المحافظة .

مشيراً إلى قيام مديرية الطرق والنقل بمتابعة بدء أعمال الرصف بمراكز "الرحمانية - دمنهور - إيتاى البارود - كفر الدوار - المحمودية - كوم حمادة - الدلنجات " تحت إشراف إدارة التنفيذ بالمديرية وبالتنسيق مع هندسة الطرق بكل مركز لتيسير الحركة المرورية .

وأوضح محافظ البحيرة، انه جارى تنفيذ الأعمال لـ 14 طريق بطول 24.4 كيلو متر، بتكلفة إجمالية 43 مليون و850 ألف جنية، بعدد 8 مراكز لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتحقيق السيولة المرورية والأمن عليها.



مشروعات الرصف بالبحيرة



بدء تنفيذ اعمال خطة الرصف



تكثيف الجهود لتنفيذ أعمال الرصف



جانب من أعمال خطة رصف الطرق