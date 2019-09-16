صور.. المكسيكيون يحتفلون بالذكرى 209 للاستقلال عن إسبانيا

كتب محمد تهامى زكى - تصوير رويترز

احتفل مئات الآلاف من المكسيكيين أمام القصر الرئاسى الوطنى، فى العاصمة مكسيكو سيتى، فى الذكرى 209 لاستقلالها عن إسبانيا.

ورفع المكسيكيون أعلام بلادهم، فى الذكرى المعروفة باسم "صرخة الألم"، عقب إعلان القديس ميجيل هيدالجو، الذى ثار ضد الحكومة الإسبانية التى كانت تحكم البلاد فى ذلك الوقت، بدء حركة الاستقلال التى استمرت لمدة عشر سنوات.



احتفالات المكسيكيين بعيد الاستقلال



احتفالات بأضواء العلم المكسيكى



احتفالات باليوم الوطنى



احتفالات ذكرى الاستقلال عن أسبانيا



الأعلام المكسيكية ترفرف خلال الاحتفالات



الشرطة تؤمن الاحتفالات



تجمعات الاحتفال أمام القصر الوطنى



سيدات المكسيك يحتفلن بذكرى الاستقلال



سيدة تحتفل بذكرى الاستقلال



سيدة ترتدى باروكة بعلم المكيك



فرحة الاحتفال بذكرى الاستقلال



مجسم مضيء للعلم المكسيكى