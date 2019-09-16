سوبر كورة
Ads
الإثنين، 16 سبتمبر 2019 07:02 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. المكسيكيون يحتفلون بالذكرى 209 للاستقلال عن إسبانيا

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 06:00 ص
صور.. المكسيكيون يحتفلون بالذكرى 209 للاستقلال عن إسبانيا احتفالات المكسيك بذكرى الاستقلال
كتب محمد تهامى زكى - تصوير رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

احتفل مئات الآلاف من المكسيكيين أمام القصر الرئاسى الوطنى، فى العاصمة مكسيكو سيتى، فى الذكرى 209 لاستقلالها عن إسبانيا.

ورفع المكسيكيون أعلام بلادهم، فى الذكرى المعروفة باسم "صرخة الألم"، عقب إعلان القديس ميجيل هيدالجو، الذى ثار ضد الحكومة الإسبانية التى كانت تحكم البلاد فى ذلك الوقت، بدء حركة الاستقلال التى استمرت لمدة عشر سنوات.

احتفالات المكسيكيين بعيد الاستقلال
احتفالات المكسيكيين بعيد الاستقلال

 

احتفالات بأضواء العلم المكسيكى
احتفالات بأضواء العلم المكسيكى

 

احتفالات باليوم الوطنى
احتفالات باليوم الوطنى

 

احتفالات ذكرى الاستقلال عن أسبانيا
احتفالات ذكرى الاستقلال عن أسبانيا

 

الأعلام المكسيكية ترفرف خلال الاحتفالات
الأعلام المكسيكية ترفرف خلال الاحتفالات

 

الشرطة تؤمن الاحتفالات
الشرطة تؤمن الاحتفالات

 

تجمعات الاحتفال أمام القصر الوطنى
تجمعات الاحتفال أمام القصر الوطنى

 

سيدات المكسيك يحتفلن بذكرى الاستقلال
سيدات المكسيك يحتفلن بذكرى الاستقلال

 

سيدة تحتفل بذكرى الاستقلال
سيدة تحتفل بذكرى الاستقلال

 

سيدة ترتدى باروكة بعلم المكيك
سيدة ترتدى باروكة بعلم المكيك

 

فرحة الاحتفال بذكرى الاستقلال
فرحة الاحتفال بذكرى الاستقلال

 

مجسم مضيء للعلم المكسيكى
مجسم مضيء للعلم المكسيكى

 

مئات الآلاف فى احتفال عيد الاستقلال
مئات الآلاف فى احتفال عيد الاستقلال

 

 


المكسيك

اسبانيا

احتفالات المكسيك

ذكرى الاستقلال

الاستقلال

عيد الاستقلال المكسيكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

زى النهاردة.. إستقلال المكسيك عن إسبانيا

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 03:10 ص

المكسيك تحتفل بعيد استقلالها بالقاهرة بحفل موسيقى لفرقة "إنسامبلى ألما دى كورداس"

الثلاثاء، 10 سبتمبر 2019 03:22 م

المكسيك تؤكد تقليص تدفق المهاجرين على الولايات المتحدة بنسبة 56%

السبت، 07 سبتمبر 2019 12:57 م

وزير الدفاع الأمريكى: تخصيص 6 .3 مليار دولار لإقامة جزء من الحائط الحدودى مع المكسيك

الخميس، 05 سبتمبر 2019 12:00 ص

تحذيرات من وقوع فيضانات بالمكسيك جراء عاصفة فرناند

الأربعاء، 04 سبتمبر 2019 04:18 م

صور.. شلل فى شوارع المكسيك بسبب إضراب سائقى أتوبيسات النقل العام

الأربعاء، 04 سبتمبر 2019 08:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعرف على خطوط سير الأتوبيس الكهربائى بالإسكندرية وتعريفة كل خط × 6 معلومات

تعرف على خطوط سير الأتوبيس الكهربائى بالإسكندرية وتعريفة كل خط × 6 معلومات

تقسيم الجمهورية لـ4 دوائر بمشروع قانون مجلس الشيوخ

تقسيم الجمهورية لـ4 دوائر بمشروع قانون مجلس الشيوخ

انتظام موسم حصاد التمور بالوادى الجديد.. وتحديد سعر الكيلو بـ12 جنيهًا

انتظام موسم حصاد التمور بالوادى الجديد.. وتحديد سعر الكيلو بـ12 جنيهًا

"الكهرباء" تبدأ إنشاء محطة طاقة شمسية بمنطقة فارس فى أسوان بقدرة 200 ميجا

"الكهرباء" تبدأ إنشاء محطة طاقة شمسية بمنطقة فارس فى أسوان بقدرة 200 ميجا

"صوتك مسموع".. 4 طرق لتقديم الشكاوى لـ"التنمية المحلية" ضد أى مسئول

"صوتك مسموع".. 4 طرق لتقديم الشكاوى لـ"التنمية المحلية" ضد أى مسئول

ربط مستشفيات "التأمين الصحى الشامل" إلكترونيًا لتسهيل تقديم الخدمة للمواطن

ربط مستشفيات "التأمين الصحى الشامل" إلكترونيًا لتسهيل تقديم الخدمة للمواطن

موقع التنسيق يغلق اليوم كل خدمات الشهادات الفنية 2019

موقع التنسيق يغلق اليوم كل خدمات الشهادات الفنية 2019

تعرف على خطة الحكومة لتطوير التعليم الجامعى × 7 معلومات

تعرف على خطة الحكومة لتطوير التعليم الجامعى × 7 معلومات

الرئيس الجزائرى يعلن إجراء الانتخابات الرئاسة فى 12 ديسمبر

الرئيس الجزائرى يعلن إجراء الانتخابات الرئاسة فى 12 ديسمبر

"شعبك مصدقك يا سيسى" يتصدر التريند .. ورواد السوشيال يبرزون إنجازات الرئيس

"شعبك مصدقك يا سيسى" يتصدر التريند .. ورواد السوشيال يبرزون إنجازات الرئيس

اليوم السابع: رفع معدل النمو الاقتصادى ليصل إلى 8% بحلول 2022

اليوم السابع: رفع معدل النمو الاقتصادى ليصل إلى 8% بحلول 2022

موجز محافظات مصر.. مشرفة حضانة تصيب طفلاً فى عينه بخرطوم

موجز محافظات مصر.. مشرفة حضانة تصيب طفلاً فى عينه بخرطوم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة