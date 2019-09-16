صور.. إزالة التعديات على أراضى الدولة ببرج العرب غرب الإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

شن مركز ومدينة برج العرب، حملة إزالة فورية تعدى على أملاك الدولة بنجع الأفراد بحرى بقرية بهيج، تنفيذا لتوجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، وتعليمات المهندسة جيهان مسعود رئيس مركز ومدينة برج العرب، بمواصلة الحملات ضد البناء المخالف وازالته والسيطرة عليه فى المهد.

وقامت المهندسة نادية جبر سكرتير عام المركز ورئيس اللجنة، بشن حملة ازالة فورية تعدى على أملاك الدولة بنجع الأفراد بحرى قرية بهيج، وبحضور مشرف قطاع البرج وعضو من ادارة الشئون القانونية وعضو من ادارة المتابعة الميدانية، وعضو من ادارة المشروعات بالمركز.

وأشار بيان صادر من مدينة برج العرب، إلى أنه تم إزالة منزل على مساحة 400 م بخارجه سور بدون سقف، إزالة سور على مساحة 200 م بداخله غرفة بدون سقف، إزالة سور على مساحة 600 م.

وفى نفس السياق شنّ حى الجمرك برئاسة المهندسة سحر شعبان، حملة لإزالة بناء مخالف على أرض فضاء حتى سطح الأرض، بشارع مولاى محمد، دائرة قسم المنشية.

وذلك تنفيذًا لقرار إزالة رقم 150 لعام 2019م، وبحضور المهندس المختص وإدارة المشروعات التى استدعت مقاول الهدم والإزالة الخاص بالحى لتنفيذ قرار الإزالة حتى سطح الأرض، يأتى ذلك فى إطار أعمال الرقابة والرصد لأى مخالفات بأحياء الاسكندرية، وفرض الانضباط والالتزام بالقانون.



هدم البناء المخالف بالجمرك



ازالة التعديات ببرج العرب



ازالة التعديات ببرج العرب