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صور.. أمير الرياض يشارك فى حفل السفارة المكسيكية لدى السعودية بذكرى الاستقلال

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 06:07 ص
صور.. أمير الرياض يشارك فى حفل السفارة المكسيكية لدى السعودية بذكرى الاستقلال أمير الرياض فى حفل السفارة المكسيكية
كتب محمد تهامى زكى

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حضر الأمير فيصل بن بندر، أمير منطقة الرياض بالسعودية، مساء أمس الأحد، حفل سفارة جمهورية المكسيك لدى المملكة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطنى لبلادها، بمنزل السفير فى حى السفارات بالرياض.

أمير الرياض يشارك فى الاحتفالات
أمير الرياض يشارك فى الاحتفالات

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، ان فى استقبال الأمير فيصل، فى مقر الحفل الوزير المفوض لسفارة المكسيك لدى المملكة إدوارد هيكتور موغيل فلوريس، وعدد من المسؤولين بالسفارة.

أمير الرياض مع السفير المكسيكى
أمير الرياض مع السفير المكسيكى

حضر الحفل عدد من أعضاء السلك الدبلوماسى المعتمدين لدى المملكة.

000-7071778791568579643090
لقاء أمير الرياض مع السفير المكسيكى
 
 
000-904636181568579624123
أمير الرياض فى حفل السفارة المكسيكية

 


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