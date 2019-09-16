صور.. أمن القليوبية يشن حملات مرور ومرافق بمدينة الخانكة

كتب فريق المحافظات

قاد اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، والعميد إيهاب مرزوق مدير مرور القليوبية، والعميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى والعميد شريف الهامى مأمور مركز الخانكة، حملة أمنية فى شوارع مدينة الخانكة لضبط المخالفين وتخفيف الضغط المرورى فى شوارع المدينة والمواقف العشوائية وإزالة الأشغالات بالطرق وضبط المخالفين .

وأسفرت مجهودات الحملة عن تحرير 1490 مخالفة مرورية وسحب 22 رخصة، وحجز 5 سيارات، و18 مخالف نموذج 125، والتصالح فى 132مخالفة وتحصيل مبلغ 13200جنيه، وتحرير 12 مخالفة ونش وتحصيل مبلغ 1500، وتحرير 407 مخالفة انتظار خاطئ، كما تم تحرير 503 قضية مرافق عامة، وإزالة 40 طن قمامة.

وتأتى تلك الحملة فى إطار تفعيل قانون المرور، وضبط المركبات المخالفة، والمخالفات المرورية المتنوعة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق عجيز، مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات لضبط كافة صور المخالفات.

أمن القليوبية يشن حملة مرور (1)



أمن القليوبية يشن حملة مرور (2)



أمن القليوبية يشن حملة مرور (3)



أمن القليوبية يشن حملة مرور (4)



أمن القليوبية يشن حملة مرور (5)



أمن القليوبية يشن حملة مرور (6)



أمن القليوبية يشن حملة مرور (7)



أمن القليوبية يشن حملة مرور (8)