صحيفة تركية تحذر من "التصحر".. وجنرال سابق: بحر أيجة يتأكل وفقد 85 كم

كتب : أحمد جمعة

سلطت صحيفة "يانى جازيت" التركية من ظاهرة التصحر التى بدأت تتزايد فى البلاد بشكل ملحوظ، ونقلت عن أوميت ياليم، سكرتير وزارة الدفاع التركية السابق قوله إن بحر أيجة على سبيل المثال خسر 85 كم من مساحته فى الفترة الأخيرة.

وبحسب خبراء، يؤدى انتشار التصحر فى تركيا على حساب المساحات المائية والزراعية إلى تقلص موارد البلاد التى بدأت تعانى فعلياً من عثرات اقتصادية.

وفى وقت سابق، حذر نائب المدير العام لوقف مكافحة تآكل التربة والتشجير وحماية الموارد الطبيعية الدكتور حكمت أوزتُرك من تلك الظاهرة، حيث قال إنه بخلاف مساحات المياه التى تتراجع، تشهد الأراضى الزراعية الواقعة فى منطقة بحر أيجة تقلص ملحوظ، مشيراً إلى أن التربة الصالحة للزراعة أو استخدامها فى رعاية الأغنام تأكلت 64% وعلى الحكومة التدخل بشكل عاجل لاستصلاح تلك المراعى لحمايتها".