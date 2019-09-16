صحيفة: استخبارات أمريكا على علم بتخطيط إيران لاستهداف منشآت نفطية سعودية

كتب محمد عبد العظيم

أكدت صحيفة وول ستريت جورنال، أن الاستخبارات الأمريكية على علم بتخطيط إيران لاستهداف منشآت نفطية سعودية، وذلك وفق خبر عاجل أفادت به قناة العربية.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة السعودى، قد أكد بأنه فى يوم السبت الخامس عشر من شهر محرم 1441هـ الموافق 14 سبتمبر 2019م، وفى تمام الساعة 3:31 و3:42 صباحًا، وقعت عدة انفجارات نتيجة لهجمات إرهابية فى معامل شركة أرامكو السعودية فى خريص وبقيق، نتج عنها حرائق تمت السيطرة عليها، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.