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شاهد.. رسالة لطيفة للتونسيين فى انتخابات الرئاسة ببلادها

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 12:15 ص
شاهد.. رسالة لطيفة للتونسيين فى انتخابات الرئاسة ببلادها لطيفة خلال مشاركتها فى الانتخابات الرئاسية
إيمان حنا

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شاركت الفنانة التونسية لطيفة، فى الانتخابات الرئاسية بتونس،وذلك بمقر السفارة التونسية بالقاهرة، وعبرت لطيفة عن فرحتها، حيث حملت قائمة المرشحين لأعلى قائلة:"قولوا يا رب".

وشاركت لطيفة فرحتها بانتخابات بلدها، والتقطت صورًا مع عدد من محبيها ومعجبيها الذين التفوا حولها.

 

وكانت الفنانة التونسية هند صبرى، قد شاركت أيضا فى التصويت بالانتخابات الرئاسية، مرتدية تيشرت أبيض يحمل عبارة " شعب الهريسة " أثناء تواجدها اليوم بمقر السفارة التونسية بالقاهرة للإدلاء بصوتها فى الانتخابات الرئاسية.


تونس

انتخابات تونس

لطيفة

تونس تنتخب

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