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"سلامو عليكم" ميدان فى السويس للفنان إسماعيل ياسين بذكرى ميلاده ..صور

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 04:05 م
"سلامو عليكم" ميدان فى السويس للفنان إسماعيل ياسين بذكرى ميلاده ..صور ميدان إسماعيل ياسين "سلامو عليكو"
السويس – جمال حراجى

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تحتفى محافظة السويس بذكرى ميلاد الفنان الذى أمتعنا بخفة ظله وروحه المرحة، واستطاع أن يكون رمزاً للكوميديا على إختلاف الأجيال، محتلاً قلوب الجميع كباراً وصغاراً، إنه الفنان إسماعيل ياسين، الذى ولد فى الخامس عشر من سبتمبر لعام 1912، وتوفى إسماعيل ياسين فى 24 مايو 1972، إثر أزمة قلبية حادة، عن عمر يناهز 59 عاماً.

وكان لهذه المناسبة تقديراً كبيراً فى مدينة السويس، إذ افتتح، ميدان باسم إسماعيل ياسين، فى مساكن الكسارة بمنطقة الغريب وهى المنطقة التى عاش فيها ياسين، والتى قضى بها طفولته وحياته قبل أن يأتى إلى القاهرة فى الثلاثينات، ليبدأ مشواره الفنى، ويحمل الميدان جملته المشهورة الذى طالما قالها بنغمة مميزة "سلامو عليكو".

وقال غريب فرحات مصمم الميدان، إنه عرض الفكرة على اللواء عبدالمجيد صقرمحافظ السويس، بإقامة ميدان للفنان الراحل ابن السويس إسماعيل ياسين فى المنطقة التى كان يقيم بها لتخليد ذكراه، بإعتباره أحد رموز هذه المدينة، ووافق المحافظ على المشروع وتم الإنتهاء منه وافتتاحة مساء الأحد 15 سبتمبر فى الذكرى الـ107 على ميلاده، بالإضافة إلى تطويرالمنطقة بالكامل.

 

1- إسماعيل ياسين
إسماعيل ياسين

 

2- إسماعيل ياسين وأبنة ياسين
إسماعيل ياسين وأبنة ياسين

 

3- ميدان إسماعيل ياسين
ميدان إسماعيل ياسين بالإسماعيلية

 

4- جانب من الميدان
جانب من الميدان

 

5- سلامو عليكو شعار ميدان إسماعيل ياسين
سلامو عليكو شعار ميدان إسماعيل ياسين

 

 


السويس

محافظه السويس

الفنان الراحل اسماعيل ياسين

افتتاح ميدان اسماعيل ياسين بالسويس

ميدان سلامو عليكو

اسماعيل يس

اسماعيل ياسين

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