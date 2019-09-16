سقوط عاطل لاتهامه بتصنيع الاستروكس بالعجوزة

كتب ـ بهجت أبو ضيف

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على عاطل، لاتهامه بتصنيع مخدر الاستروكس، وترويجه على عملائه بالعجوزة، وضبط بحوزته كمية من المخدر، وتولت النيابة التحقيق.

أكدت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العجوزة، إلى تورط عاطل في تصنيع مخدر الاستروكس، وترويجه على عملائه، وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وبحوزته 200 جرام من مخدر الأستروكس الخام، و320 لفافة من المخدر معدة للبيع، ومبلغ مالي، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.