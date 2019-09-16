سقوط عاطل لاتهامه بالإتجار فى الأسلحة النارية غير المرخصة فى الهرم

كتب بهجت أبو ضيف

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على عاطل لاتهامه بالاتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة بالهرم، وضبط بحوزته بندقيتين آلية وخرطوش، و22 طلقة.

توصلت تحريات المقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، إلى اتجار عاطل سابق اتهامه فى 4 قضايا خطف ومخدرات وتبديد، بالاتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة.

بإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته بندقية آلية، وبندقية خرطوش، و22 طلقة بدون ترخيص، بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.