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سقوط شقيقين بحوزتهما نصف كيلو استروكس فى الإسماعيلية

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 05:31 م
سقوط شقيقين بحوزتهما نصف كيلو استروكس فى الإسماعيلية مخدر الاستروكس - ارشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز ابو صوير، من القبض على شقيقان تؤمان بحوزتهما كمية من مخدر الاستروكس تزن حوالى 500 جرام ومبلغ مالى وسلاح أبيض بدائرة مركز ابوصوير.

وكان اللواء جمال غزالى مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطاراً من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بقيام الرائد السيد عبدالعال رئيس مباحث مركز ابوصوير ومعاونيه، بضبط  كلا من المتهم "حسين.ع.م"19 عام  وشقيقه "حسن" 19 عام عاطلين مقيمين دائرة مركز ابوصوير بحوزتهما كمية من مخدر الاستروكس تزن حوالى 500 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول وسلاح أبيض "سنجة".

بمناقشتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقرا المتهمين بحيازتهما وإحرازهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما من متعاطى تلك المواد.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحرر لهما المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

 


امن الاسماعيلية

سلاح ابيض

استروكس

اللواء محمود هندى

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