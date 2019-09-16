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سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المتاجر والشركات بعابدين

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 03:31 م
سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المتاجر والشركات بعابدين متهمين - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - إيهاب المهندس

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نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من القبض على تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المتاجر والشركات فى عابدين، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من ضباط وحدة مباحث عابدين وبصحبتهم القوة المرافقة، بضبط كلاً من "نبيل.م.ا" 48 سنة عاطل سابق اتهامه فى 15 قضية ، و"اشرف.م.ع" 56 سنة و"محمد.ع.ا" 36 سنة، أثناء استقلالهم السيارة رقم "ق س ع 5194 ماركة هيونداى النترا فضى اللون" قيادة الأول.

وعقب قيامهم بسرقة مبلغ مالى 18 ألف جنيه، جهاز DVR من داخل شركة سوبر فارما بلس ملك" هاني.م.م" 38 سنة بأسلوب "كسر القفل وكسر باب الخزينة".    

وبتطوير مناقشتهم  للربط بينهم وبين القضايا المجهولة، اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقات المتاجر والشركات بأسلوب "كسر القفل"، وكسر الخزينة " وأقروا بارتكاب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب، منها سرقة 35 ألف جنيه من داخل خزينة خشب بشركة هاي تك للتكييفات مصر القديمة، كما سرق 10 آلاف جنيها، جهاز بروجكتر من داخل شركة فى الساحل، وسرق 10 آلاف جنيها، 2 هاتف محمول من داخل خزينة حديدية من شركة فى الظاهر.

وتم بإرشادهم ضبط جهاز البروجكتور، 2 هاتف محمول المستولى عليهم من المجني عليهما الثانى والثالث، وكذلك مبلغ مالى 4500 جنيه من متحصلات حوادث السرقة، وأضافوا بإنفاقهم باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية.

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، وأضافوا بعدم سابقة قيامهم بتحرير محاضر بوقائع السرقة، وجارى تحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابة العامة.


مباحث القاهرة

جريمة سرقة

سرقة شركات

عابدين

سرقة الشركات فى عابدين

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