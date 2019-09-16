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سقوط أخطر لص لسرقته 424 ألف جنيه بعد كسر زجاج 7 سيارات بالتجمع

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 02:59 م
سقوط أخطر لص لسرقته 424 ألف جنيه بعد كسر زجاج 7 سيارات بالتجمع المتهم بسرقة السيارات فى التجمع
كتب ـ عبد الرحمن سيد - إيهاب المهندس

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من القبض على أخطر لص لسرقة الحقائب من داخل 7 سيارات، والاستيلاء على 424 ألف عقب كسر الزجاج فى التجمع ، وحرر محضر بالواقعة.

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة ، بلاغا من قسم شرطة التجمع الخامس ، بقيام "محمد.ه.ه" 43 مدير مالى بشركة ، بركن السيارة ملكه رقم م ج س 685 ماركة هيونداي النترا  سوداء اللون داخل ساحة انتظار أحد المولات التجارية، ولدى عودته اكتشف كسر زجاج السيارة الخلفي وسرقة حقيبة بداخلها مبلغ مالي 165 ألف جنيه من داخل السيارة ، ولم يتهم  أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة، وتحرر  عن ذلك المحضر اللازم.

 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وتحمل لوحات أرقام د ف أ 534 ماركة اسكودا فضي اللون.

 

وبالكشف الفني على السيارة المشار إليها، تبين أنها ملك "س .ع .أ" 46 سنة، ومن خلال فحص تسلسل ملكية السيارة  أمكن التوصل أنها "اشرف .ع .ع "47 صاحب شركة، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن ضباط  وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه ، اثناء استقلاله السيارة المشار إليها والمستخدمة في ارتكاب الواقعة وبحوزته مبلغ مالي 90 ألف جنيه.

 

وبمواجهته بالمعلومات والتحريات أيدها، واعترف بارتكاب الواقعة، وأن المبلغ المالي من متحصلات الواقعة وإنفاقه باقي المبلغ المالي على متطلباته الشخصية، وبتطوير مناقشته للربط بينه وبين القضايا المجهولة أعترف بارتكاب 7  حوادث سرقة بذات الأسلوب وسرق حقائب كان بداخلها 424 ألف جنيه، وتم بإرشاده وضبط "السيارة رقم ل س س 378 ماركة أوبل رمادي اللون-السيارة رقم ل ي هـ 795 ماركة شيفروليه كروز فضي اللون -2 شاشة LCD ماركة توشيبا-جهاز كمبيوتر " لاب توب " ماركة سامسونج" واعترف بشرائهم من متحصلات حوادث السرقة، وتحرر عن ذلك  ملحقاً للمحاضر الأصلية وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 


مباحث القاهرة

جريمة سرقة

سرقة السيارات

التجمع

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