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سعر عيار الذهب اليوم الاثنين 16-9-2019 فى مصر

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 11:19 ص
سعر عيار الذهب اليوم الاثنين 16-9-2019 فى مصر الذهب
كتب إسلام سعيد

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ننشر أسعار الذهب اليوم الاثنين 16-9-2019, فى مصر، أول أيام التداول على الذهب فى سوق الصاغة، عقب الأجازة الأسبوعية، وتسجل أسعار الذهب استقرار ملحوظ حتى الآن، مع توقعات بعدم استمرار الأسعار على وضعها الحالى.

سعر الذهب فى مصر:


عيار 18 سجل 585.5 جنيه للجرام.
عيار 21 سجل 683 جنيها للجرام.
عيار 24 سجل 780.5 جنيه للجرام.
الجنيه الذهب 5464 جنيها للجرام.
أوقية الذهب 1503 دولار.

ويرى خبراء الذهب فى مصر، أن السوق المصرى تضرر كثيرا جراء ارتفاع أسعار المعدن النفيس على مدار شهر أغسطس الماضى، الأمر الذى أثر بشكل سلبى على مبيعات الذهب، لكن يجرى الآن عمليات طلب على شراء الذهب الخام فى سوق الصاغة بمصر.
 
معدن الذهب فى مصر، يزداد الطلب عليه خلال فترة المواسم والأعياد بهدف شراء الشبكة للزواج، وكذلك الهدايا وقد تلجأ بعض الأسر لشراء المصوغات الذهبية بهدف الادخار، وإعادة بيع الذهب بعد حدوث ارتفاع فى أسعاره.
 
سعر الذهب فى مصر، قد يشهد تفاوتا محدودا قد يكون جنيه إلى جنيهين فى سعر بيع الجرام، وذلك من محل إلى آخر، فيما تختلف مصنعية الذهب بشكل كبير بين تجار الذهب، ومن شركة إلى أخرى.

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