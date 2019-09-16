سعد جاويش .. صور من جنازة الدكتور الراحل تشعل فيس بوك بعد وضع عمامته بالنعش

فيما نعت صفحة الجامع الأزهر الشريف الفقيد قائلة: "يودع العالم المحدث الكبير فضيلة الأستاذ الدكتور سعد جاويش ، مشهد تشييع جنازته -رحمه الله- من الجامع الأزهر، عاش -رحمه الله تعالى- بين جنبات الجامع الأزهر ، وتنفس هواءه ، عاش بالجامع متعلمًا وعالمًا يعلم الناس حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فارتبط به حيًّا وميتًا.

وتوفى سعد جاويش عن عمر يناهر 78 عامًا، قضي منها أكثر من 60 عامًا في خدمة الدعوة الإسلامية.

وترك الراحل مؤلفات وبحوث أثرت المكتبة الإسلامية والعربية؛ إضافة إلى حلقات العلم الشهيرة بالجامع الأزهر وغيره من دور العلم، لتُجَّسد عطاءه العلمى الوفير والمشهود، باعتباره نموذجًا للعالم الأزهري، الذي يعكس بإنتاجه الفكرى الخالد انتماءه للأزهر، عقيدة، وشريعة، وأخلاقًا.

يذكر أن الدكتور سعد جاويش أحد أبرز علماء الأزهر الشريف في علم الحديث وتتلمذ على يديه العديد من الطلاب المصريين والوافدين وله الكثير من المحاضرات في أروقة الأزهر الشريف.