روسيا تستعد لتجربة تقليص أيام العمل الأسبوعية إلى 4 أيام

موسكو (أ ش أ)

تستعد وزارة العمل الروسية لمناقشة تجربة تقليص عدد أيام العمل الأسبوعية من 5 إلى 4 أيام، حيث ستعتمد فى ذلك على تجربة النظام الجديد على عدد من المؤسسات والدوائر، للتحقق من قيمة المشروع الإنتاجية.

وذكر نائب رئيس وزارة التنمية الاقتصادية الروسية بيوتر زاسيلسكى - فى تصريحات أوردتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الاثنين، أن وزارة العمل ستقوم بتجربة النظام الجديد على عدد من المؤسسات والدوائر، للتحقق من تأثيره على الطاقة الإنتاجية، وتشمل قائمة الشركات التى سيتم تجريب نظام العمل فيها مؤسسات وشركات تعمل فى مجالات الزراعة والصناعة والتقنية العلمية.

وأضاف زاسيلسكى أن "مهمة النظام الجديد هو جعل وقت العمل مفيد وأكثر إنتاجية، حيث أنه من 30 إلى 40 بالمائة من وقت العمل لا يقوم فيه العمال بأداء أى شيء".

وأشار المسؤول الروسى إلى أنه فى الوقت الحالى لا يوجد معايير محددة للانتقال إلى برنامج العمل الجديد، وسيتم التحقق من فائدته بتجربته على عدد أكبر من الشركات والدوائر، لأن تجربته ضمن شركة واحدة لا يمكن أن تقدم نتائج وافية وأكيدة.

وكان رئيس الوزراء الروسى دميترى ميدفيديف قد تحدث فى يونيو الماضى عن إمكانية تقليص عدد أيام العمل لتصبح 4 بدلا من 5 ومنح يوم عطلة إضافية، فى الوقت الذى أيد فيه اتحاد النقابات العمالية المستقلة هذه الفكرة، مرسلا خطابا إلى وزارة العمل لدراسة هذا المشروع.

وتضمن الخطاب زيادة عدد ساعات العمل اليومية لتصل للعدد المحدد أسبوعيا، المحددة بـ40 ساعة عمل، مع المحافظة على الرواتب والأجور نفسها.