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رفع 60 ألف طن قمامة فى بداية تنفيذ منظومة النظافة بالشرقية

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 02:14 م
رفع 60 ألف طن قمامة فى بداية تنفيذ منظومة النظافة بالشرقية رفع قمامة - أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى

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أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عن بداية تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة ثلاثية المراحل لتطوير منظومة النظافة بالمحافظة لرفع تراكمات القمامة من ثلاث نقاط "الغار والإبراهيمية وديرب نجم" من أصل 13 نقطة وسيطة ومقلب عشوائى على مستوى المحافظة، سيتم العمل بهم تباعاً، وذلك من خلال بروتوكول التعاون الموقع بين كل من وزارة البيئة ووزارة التخطيط والإصلاح الإدارى ووزارة الإنتاج الحربى وبين وزارة التنمية المحلية .

وقال محافظ الشرقية فى بيان له، أن الجهات المعنية قامت بالتنسيق مع إدارة النظافة بديوان عام محافظة الشرقية، وبمعاونة رؤساء المراكز والمدن، تم رفع 10 آلاف طن قمامة من النقطة الوسيطة بالغارالتابعة لمركز الزقازيق و500 طن من النقطة الوسيطة بمركز الإبراهيمية، وجارى العمل لرفع 60 ألف طن من النقطة الوسيطة بمركز ديرب نجم حيث يتم التحميل من النقاط الوسيطه إلى المدفن الصحى بالخطارة مباشرة، على أن تستكمل الأعمال حسب الجدول الزمنى الموضوع لرفع القمامة ولحين الإنتهاء من تفريغ النقط الوسيطة الـ 13 والمحددة فى المرحلة الأولى.

وقرر محافظ الشرقية تكليف إحدى الشركات برفع باقى المتراكمات 50 ألف طن من مقلب الغار، وكذلك المقالب الأخرى الوسيطة والتى لا تشتمل عليها بنود الإتفاقية لضمان التنفيذ الكلى والرفع النهائى للمتراكمات.

وقال أن الخطة ذات المراحل الثلاث والتى بدأت فى تنفيذ مرحلتها الأولى تزامناً مع الإحتفال بالعيد القومى للمحافظة تختص فى تنفيذها الخطة المدرجة للمحافظة للعام المالى 2019/2020، ومن المقررالإنتهاء من المرحلة الثالثة فى شهر يوليو القادم لعام 2020.

ونوه المحافظ أن الخطة فى مراحلها الثانية والثالثة تستهدف إقامة نقاط وسيطة مطورة وخلية مدفن صحى ومصانع لتدوير القمامة.

 

 

 


الشرقية

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مشكلة القمامة

تدوير القمامة

رفع القمامة

مقلب الغار

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