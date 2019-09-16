سوبر كورة
Ads
الإثنين، 16 سبتمبر 2019 08:33 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

رفع 14 سيارة ودراجة بخارية متروكة فى حملات مرورية بشوارع القاهرة

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 07:55 ص
رفع 14 سيارة ودراجة بخارية متروكة فى حملات مرورية بشوارع القاهرة حملات مروريه - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية، ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

أسفرت الحملات التى شنتها إدارة مرور القاهرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، من رصد  14 سيارة متروكة و دراجة بخارية، خشية استخدامها فى العمليات الإرهابية، منها 6 سيارات تم تسليمها لمالكها و3 سيارات تم حجزها بالأقسام والمراكز، ورصد 5 دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين .

 

 


حملات مرورية بالقاهرة

رفع السيارات المتروكة

انتشار الاوناش بالطرق

مخالفات مرورية بالمحاور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تونس تنتخب.. مؤشرات أولية تضع قيس سعيد فى المقدمة يليه نبيل القروى.. المرشح المستقل مفاجأة الانتخابات بعد انتصاره على عتاة السياسة.. والمرشح المسجون: أبناء تونس انتصروا.. وجولة الإعادة 13 أكتوبر.. فيديو وصور

تونس تنتخب.. مؤشرات أولية تضع قيس سعيد فى المقدمة يليه نبيل القروى.. المرشح المستقل مفاجأة الانتخابات بعد انتصاره على عتاة السياسة.. والمرشح المسجون: أبناء تونس انتصروا.. وجولة الإعادة 13 أكتوبر.. فيديو وصور

غدا.. بدء سداد مقدمات حجز 2000 قطعة أرض متميزة وأكثر تميزا بالمدن الجديدة

غدا.. بدء سداد مقدمات حجز 2000 قطعة أرض متميزة وأكثر تميزا بالمدن الجديدة

ليفربول يترقب قرعة كأس العالم للأندية 2019 اليوم

ليفربول يترقب قرعة كأس العالم للأندية 2019 اليوم

الأرصاد: ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد: ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

للقطاع الخاص.. خطوات التعاقدات على تقديم خدمات التأمين الصحى الشامل

للقطاع الخاص.. خطوات التعاقدات على تقديم خدمات التأمين الصحى الشامل

تعرف على خطوط سير الأتوبيس الكهربائى بالإسكندرية وتعريفة كل خط × 6 معلومات

تعرف على خطوط سير الأتوبيس الكهربائى بالإسكندرية وتعريفة كل خط × 6 معلومات

تقسيم الجمهورية لـ4 دوائر بمشروع قانون مجلس الشيوخ

تقسيم الجمهورية لـ4 دوائر بمشروع قانون مجلس الشيوخ

انتظام موسم حصاد التمور بالوادى الجديد.. وتحديد سعر الكيلو بـ12 جنيهًا

انتظام موسم حصاد التمور بالوادى الجديد.. وتحديد سعر الكيلو بـ12 جنيهًا

"الكهرباء" تبدأ إنشاء محطة طاقة شمسية بمنطقة فارس فى أسوان بقدرة 200 ميجا

"الكهرباء" تبدأ إنشاء محطة طاقة شمسية بمنطقة فارس فى أسوان بقدرة 200 ميجا

"صوتك مسموع".. 4 طرق لتقديم الشكاوى لـ"التنمية المحلية" ضد أى مسئول

"صوتك مسموع".. 4 طرق لتقديم الشكاوى لـ"التنمية المحلية" ضد أى مسئول

ربط مستشفيات "التأمين الصحى الشامل" إلكترونيًا لتسهيل تقديم الخدمة للمواطن

ربط مستشفيات "التأمين الصحى الشامل" إلكترونيًا لتسهيل تقديم الخدمة للمواطن

موقع التنسيق يغلق اليوم كل خدمات الشهادات الفنية 2019

موقع التنسيق يغلق اليوم كل خدمات الشهادات الفنية 2019

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة