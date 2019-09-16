رصف طريق العلاقمة والمعهد الدينى بالزقازيق كمحاور مرورية جديدة

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على سرعة نقل المرافق المتعارضه "أعمدة كهربائية" لتنفيذ أعمال الرصف بطريق أبو الأخضر العلاقمة بطول 14 كيلو ليمثل محور مرورى جديد يربط بين مدينة الزقازيق ومراكز ههيا وأبو كبير وفاقوس، الانتهاء من أعمال الكهرباء فى مشروع كوبرى شرويدة، ومراجعة المقايسات المحددة للمشروعات التجارية والسكنية الجارى تنفيذها بمدينة الزقازيق .

جاء ذلك خلال اجتماع عقده بحضور ومسئولى قطاعات "الطرق – الكهرباء – السكة الحديد" ومديرة الإدارة الهندسية بالديوان العام ، ومسؤل الشركه المسند اليها تنفيذ وتوصيل الغاز الطبيعى بالمحافظه لبحث ومناقشة أوجه التنسيق والتعاون بين جهات العمل المختلفة وإزالة كافة المعوقات أمام تنفيذ الأعمال بمشروعات "الرصف – الكهرباء- الغاز – التجميل والتطوير"،والتى تشهدها مراكز ومدن المحافظة.

وخلال الإجتماع تم إستعراض الموقف التنفيذى لمشروع الغاز الطبيعى والمنفذ بمراكز ومدن المحافظة باعتباره مصدر نظيف للطاقة، حيث طالب محافظ الشرقية الشركات المسند لها تنفيذ مشروع الغاز بوضع جدول زمنى محدد بأعمال الحفر والضخ للشبكات، مشدداً على سرعة الإنتهاء من تنفيذ المشروع قبل البدء فى أعمال رصف الشوارع طبقاً لخطة مديرية الطرق لرفع كفاءة شوارع مراكز ومدن المحافظة.

كما وجه بسرعة الإنتهاء من مد خطوط الغاز بمنطقة أبو حسين بمدينة الزقازيق حيث أنه من المقرر أن تشهد أعمال تطوير وتجميل بشارعى الشهيد طيار والمعهد الدينى.

وإستكمالاً لتنفيذ خطة تطوير وتجميل مداخل ومخارج المحافظة لإستعادة الوجه الجمالى والحضارى لها ،اطلع محافظ الشرقية على ماتم إتخاذه من إجراءات لتطوير مدخل مدينة بلبيس والبدء فى إعادة تطوير وتجميل وتوسعة الطريق بشكل هندسى مخطط له ومراعى فيه التقاطعات المرورية الجديدة ، ليساهم وبشكل كبير فى تسهيل حركة السيارات بالمنطقة وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة.