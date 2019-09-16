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رئيس وزراء لكسمبورج: الاتحاد الأوروبى يحتاج من بريطانيا ما هو أكثر من الكلام بشأن "بريكست"

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 06:01 م
رئيس وزراء لكسمبورج: الاتحاد الأوروبى يحتاج من بريطانيا ما هو أكثر من الكلام بشأن "بريكست" رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون
أ ش أ

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قال رئيس وزراء لكسمبورج "زافييه بيتل"، إن الاتحاد الأوروبى يحتاج من بريطانيا ما هو أكثر من الكلام - حسب تعبيره - فيما يتعلق باتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى "بريكست".

وأضاف - خلال مؤتمر صحفى عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون ، اليوم الإثنين، أن الكتلة الأوروبية ستوافق على مد موعد خروج بريطانيا ، فقط إذا كان ذلك سيخدم غرضًا، وليس إعطاء مزيد من الوقت.

وتابع قائلًا: "لا يمكنك احتجاز المستقبل كرهينة من أجل مكاسب حزبية سياسية، لذا فالأمر الآن يقع على عاتق "جونسون"، فهو يملك فى يده مستقبل مواطنيه وكل مواطن أوروبى يعيش فى المملكة المتحدة، هذه مسئوليته .. شعبك وشعبنا يعولان عليك، ولكن الوقت يمر فاستغل وقتك بحكمة".

وأوضح أنه ليس هناك أى تغييرات، أومقترحات ملموسة مطروحة على الطاولة، وأنه لن يمنح موافقته لأفكار، مشيرا إلى ضرورة وجود مقترحات مكتوبة .

وأكد أنه لن يقبل بأى اتفاق يتعارض مع السوق الموحدة أو مع اتفاقية "الجمعة العظيمة" ، مشددًا على وقوفه القوى إلى جانب رئيس وزراء أيرلندا ليو فرادكار وتضامنه معه فيما يتعلق بقضية أيرلندا.

وأعرب رئيس وزراء لكسمبورج عن أمله في أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى باتفاق، مؤكدًا - فى الوقت ذاته - أن مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبى دون اتفاق يعد خسارة للطرفين .

وشدد على أن تأجيل الأمور ليس من مصلحة مواطنى الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.


الاتحاد الاوربى

جونسون

بريكست

وزراء بريطانيا

لكسمبورج

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