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رئيس مصلحة الضرائب: حريصون على الاستفادة من تجارب الدول الأخرى لرقمنة الإدارة الضريبية

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 10:22 ص
رئيس مصلحة الضرائب: حريصون على الاستفادة من تجارب الدول الأخرى لرقمنة الإدارة الضريبية عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية
كتب أحمد يعقوب

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أكد عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية على حرص المصلحة على الاطلاع على تجارب الدول المختلفة في مجال التطوير والميكنة والتعرف على الممارسات الدولية في هذا المجال وخاصة رقمنة الإدارة الضريبية والتجارة الإلكترونية والاستفادة منها في مشاريع التطوير التي تنفذها المصلحة حاليا وعلى رأسها ميكنة كافة الإجراءات  والفاتورة الإلكترونية وغيرها من مشاريع التطوير .
 
وجاء ذلك خلال كلمته في اللقاء الذي تم عقده مع ممثلي شركة هواوي العالمية لاستعراض التجربة الصينية وغيرها من تجارب الدول الخارجية حول الميكنة ورقمنة الإدارة الضريبية وتقديم الحلول التقنية لكل القطاعات بما في ذلك قطاع الخدمات المصرية، حيث تم استعراض الحلول المتكاملة لشبكات الربط وخدمة المعلومات، ومراكز دعم واتخاذ القرار والذكاء الاصطناعي الذي يخدم أجندة مصر الوطنية للرقمنة، والتحول الرقمي التي تدعمها القيادة السياسية وذلك بحضور ياسر تيمور مستشار وزير المالية ومدير مشروعات التطوير بالمصلحة، وكل من سعيد فؤاد والدكتور السيد صقر رؤساء الإدارات المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة دخل و قيمة مضافة، ورشا عبد العال مدير عام ورئيس وحدة نظم المحاسبة الإلكترونية، وهالة عرندة رئيس قطاع العلاقات الحكومية والشراكات الاستراتيجية لشركة هواوي بمصر وممثلي شركة هواوي العالمية.
 
وخلال اللقاء تم استعراض العديد من تجارب الدول المختلفة مثل المكسيك والصين وإيطاليا وبلجيكا وبولاندا والهند والمملكة المتحدة، وغيرها من الدول حول تطبيق  الفاتورة الإلكترونية، ورقمنة الإدارة الضريبية وتحليل المعلومات الكترونيا ،وكيفية وأهداف تطبيق التكليف العكسي لضريبة القيمة المضافة، وكذلك استعراض الآليات الرقمية المختلفة لتحقيق الالتزام الطوعي، وكيفية التعامل مع التجارة الإلكترونية، وأيضا  تم استعراض نظام الضرائب الصيني، وكيفية انشاء آليات لإدارة المخاطر الضريبية، وشرح لنظام اصدار الفاتورة الضريبية في الصين، والتي تعد جوهر إدارة ضريبة القيمة المضافة في الصين، وتم توضيح محتويات الفاتورة والتي تعتمد على تقنية معلومات متقدمة والتي تتيح التشفير ومكافحة التزييف كما تمثل حجة قانونية مدمجة .
 
ومن جانبها أكدت هالة عرندة رئيس قطاع العلاقات الحكومية، والشراكات الاستراتيجية لشركة هواوي بمصر على ترحيبها بهذا التواصل مع مصلحة الضرائب، وعلى حرص الشركة على استمرار هذا التواصل بشكل فعال، مشيرة إلى أن شركة هواوي موجودة بمصر منذ عام 1990 وحققت نجاحات متعددة في قطاعات عديدة من أهمها قطاع الشبكات وهو الأول عالميا منذ عام 2010 وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات  وقطاع المحمول.
 
وأوضحت أنه خلال الفترة الأخيرة هناك اهتمام ملحوظ بالتحول الرقمي من أجل الوصول بالقطاعات المختلفة إلى أعلى مستوى من الكفاءة، مؤكدة أن شركة هواوي تعد شريك استراتيجي في سبيل تحقيق التحول الرقمي وتطوير العديد من القطاعات مثل التعليم والصحة والمدن الذكية .
 
وأضافت أننا قد بدأنا نتعاون مع قطاع الضرائب لنقل المعرفة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمساعدة للوصول للتطوير المنشود والتحول الرقمي الذي من شأنه تطوير البلاد وتحقيق التقدم، موضحة أننا بدأنا من حيث انتهى الآخرون، وأن هذا اللقاء من أجل تقديم التجارب والخبرات الضريبية في الصين والدول المختلفة، والتعرف على الاحتياجات لتحقيق التطوير المنشود.

مصلحة الضرائب المصرية

الفاتورة الإلكترونية

وزارة المالية

المالية

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