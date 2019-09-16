رئيس شركة مياه القليوبية يفتتح محطة كفر الجزار بعد تطويرها بالتعاون مع المجتمع المدنى

كتب أحمد حسن

افتتح المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه القليوبية، محطة مياه كفر الجزار بعد تطويرها بدعم من إحدى منظمات المجتمع المدنى، بتكلفة بلغت 4.5 مليون جنيه لمشروع تحسين جودة المياه بقرية كفر الجزار.

وأضاف المهندس مصطفى مجاهد، أن شركة مياه القليوبية إنشات بئر مياه جوفى بعمق 309م لخدمة 28.500 نسمة من أهالى كفر الجزار، واشتمل المشروع على إعادة تأهيل الخزان العلوى وتركيب الخط الصاعد والنازل وإعادة ترميم الحلة وإحلال وتجديد شبكات المياه الاسبستوس القديمة التى تم تركيبها منذ أكثر من 25 عام بمواسير بلاستيك UPVC بإجمالى أطوال 4500 م .

وتابع: "تم أخذ عينات من ناتج الحفر بواقع عينة لكل متر أو مع كل تغير يحدث فى التربة ولا يقل وزنها عن 0.5 كيلو، وتم إرسال العينات إلى معمل رسوبيات متخصص لعمل قطاعات رقيقة مصقولة تفحص ميكروسكوبيا لعمل تقرير فنى وافى بتغيرات التركيب الصخرى والمعدنى ورسم قطاع جيولوجى يحدد نوع وسمك طبقات التربة بالموقع.

وخلال الافتتاح تم عرض فيديو يوضح المراحل التى مرت بها المحطة والتجارب، التى تم اختبارها للبئر لضخ مياه نقية بأعلى جودة، مشيرا إلى أن هذه التجربة تعد قصة نجاح لتعاون القطاع الحكومى مع منظمات المجتمع المدنى لصالح المواطن، وتفعيلا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

من جانبه أعرب الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، عن أهمية تعاون المحافظة مع مؤسسات المجتمع المدنى «لتوصيل المياه إلى القرى التي تعاني من نقص المياه النظيفة بمحافظة القليوبية، وذلك من خلال إعادة تأهيل محطات المياه، وأكد أن المحافظة حريصة على التواصل الدائم مع جميع الأطراف المعنية ومؤسسات المجتمع المدنى لتحسين مستوى الخدمات لجميع المواطنين بالمحافظة.