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رئيس جامعة طنطا يفتتح ملتقى الأنشطة الطلابية لجامعات الدلتا

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 04:22 م
رئيس جامعة طنطا يفتتح ملتقى الأنشطة الطلابية لجامعات الدلتا ملتقى الأنشطة الطلابية
الغربية محمد طارق

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افتتح الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا، فعاليات الملتقى الاول للأنشطة الطلابية لجامعات وسط الدلتا الذى تنظمه الجامعة لأول مرة بمشاركة 90 طالباً وطالبةً يمثلون جامعات المنصورة والمنوفية وكفر الشيخ والسادات ودمنهور وطنطا ، بحضور الدكتورة عزة الوسيمى عميد كلية التربية الرياضية بالجامعة ، و الدكتور مجدى وكوك منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة.

وفى كلمته، أكد رئيس الجامعة على أهمية الملتقى فى حماية الشباب من الأفكار الهدامة من خلال تشجيع الطلاب على المشاركة فى الأنشطة الرياضية والثقافية المختلفة ، مشيراً أن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى للشباب فى كل احتياجاته وتطلعاته وقضاياه يمثل انحياز لمستقبل هذا الوطن.

وأضاف رئيس الجامعة أن الملتقى يعد فرصة طيبة لمد جسور التواصل بين شباب الجامعات المختلفة وتعميق وتوطيد أواصر الصداقة بينهم، وتفعيل الأنشطة الطلابية التى تساهم بشكل كبير فى تكوين شخصيتهم، وخلق روح التنافس بينهم فى الأنشطة المختلفة.

شارك فى افتتاح الملتقى الدكتور علاء حلويش وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ، والدكتور هانى سعيد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة هالة الصبى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وجمال حمزة مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، وجمع من الأساتذة والطلاب.

يشارك فى تحكيم منافسات الملتقى الدكتور أحمد زكى منصور أستاذ اللغة العربية بتربية طنطا، و الدكتور سمير محمد على الأستاذ المتفرغ بكلية علوم ، و الدكتور محمد عبد المنعم عبد الحى الأستاذ المساعد بالأدب والنقد ، ومصطفى منصور شاعر واديب ، وإبراهيم الدسوقى محكم أول شطرنج.

 

 

 


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