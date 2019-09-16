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رئيس جامعة المنوفية يتفقد كليات الزراعة والتربية ويكرم الفريق الفائز بجائزة التميز

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 05:51 م
رئيس جامعة المنوفية يتفقد كليات الزراعة والتربية ويكرم الفريق الفائز بجائزة التميز الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية خلال الجولة
المنوفية _محمد فتحى

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قام الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية بزيارة كلية الزراعة لمتابعة العمل بها، والاستعداد لاستقبال العام الدراسى الجديد يرافقه المحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة وكان فى استقباله الدكتور حسن أبوسعد القائم بعمل عميد الكلية ووكلاء الكلية، وتفقد المكتبة المركزية لبحث نقلها إلى كلية الصيدلة وتطويرها وتجهيزها لتضم كتب فى كافة المجالات والتخصصات لخدمة جميع الطلاب على مستوى الجامعة، كما تفقد مكتبة الكلية ووجه بتطويرها.


وتفقد رئيس جامعة المنوفية، جميع أقسام الكلية والوحدات الإنتاجية والبحثية بها وشدد على أهمية تطوير كافة الوحدات والأقسام لتصبح الكلية من الكليات المتميزة والمعتمدة محليا وعالميا فى مجال التعليم الزراعى والبحث العلمى واستخدام التكنولوجيا الحديثة لخدمة أهداف التنمية الزراعية والريفية المستدامة وخدمة المجتمع وحل مشاكله الزراعية الفنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتوفير برامج دراسية متميزة ومتنوعة للطلاب.


كما قام رئيس الجامعة بجولة تفقدية لكليتى التربية والتربية للطفولة المبكرة وكان فى استقباله الدكتور صبحى شرف القائم بعمل عميد التربية والدكتور عمرو الكشكى عميد التربية للطفولة المبكرة.

من ناحية أخرى، كرم الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية أعضاء فريق جامعة المنوفية للنشاط الفنى الفائزين بجائزة التميز أفضل أداء جماعى وأفضل تأليف مسرحى بعرض "الضاحكون" والذى عرض بالمهرجان القومى للمسرح المصرى فى دورته الثانية عشرة والتى تحمل اسم الفنان الكبير الراحل كرم مطاوع، وبرئاسة الفنان أحمد عبد العزيز، رئيس المهرجان، موجها لهم التهنئة بهذا الإنجاز ومشيدا بمواهب الطلاب وتميزهم فى شتى الملتقيات، وأهدى كل طالب حافز تميز مادى تشجيعا لهم.

حضر التكريم محمد شاهين مدير عام رعاية الشباب بالجامعة والطلاب المكرمين هم: أحمد عمر، محمد المنوفي، باسم سليمان، محمد نصار، احمد شاكر، اسامه محفوظ، مى مراد، احمد بشندي، طه شون، عمر بدران، ساره محمد، احمد السعدني، امانى عباس، محمود خالد راشد، محمود خالد الصاوي، خلود الطنبداوي، محمد الخولي، محمد غزال، مينا ماجد، احمد سالم، مصطفى المنشاوي، عبد الرحمن المغربي، بانسييه ياسر، محمد سعد، أشعار: أحمد عمر، دراما حركية: محمد المنوفي، إضاءة: عز حلمي، مكياج وملابس: نهله جمال، ديكور: شادى قطامش، ألحان: زياد هجرس، إعداد موسيقي: محمود خالد راشد، تنفيذ موسيقى : عمر شاهين، إداره مسرحية: أحمد سميح، محمد الصعيدي، تصحيح لغوي: محمد نصار، أمانى عباس، مخرج منفذ: حسام حسن، مخرج مساعد: على نعمان، تحت إشراف: أحمد حامد ندا.

 

 

 


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