رئيس جامعة أسيوط:مساهمة الشركات الوطنية فى صناعة المستلزمات الطبية ضرورة

أسيوط- هيثم البدرى وضحا صالح

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على أهمية مساهمة الشركات الوطنية الكبرى فى صناعة المستلزمات الطبية وما تشملها من أدوات جراحية وأجهزة تعويضية وتركيبات علاج جراحة العظام والكسور والتى يمكن أن تسهم بشكل كبير فى ترشيد جزء من نفقات من الدخل القومى المخصصة لاستيراد تلك المستلزمات.

وكذلك رفع العبء عن المستشفيات الحكومية فيما تنفقه من عشرات الملايين من الجنيهات لتوفير تلك الأنواع من المعدات الطبية .

جاء ذلك خلال زيارة رئيس جامعة أسيوط إلى معرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع والتى استقبله فيها الفريق عبد المنعم التراس رئيس مجلس إدارة الهيئة لتوقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين فى تنفيذ وتجهيز مستشفى 2020 الجامعى الجديد علاج الأورام.

وذلك بحضور الدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ،و الدكتور سامى عبد الرحمن عميد معهد جنوب مصر للأورام ، والدكتور سمير شحاتة رئيس قسم الطب النووى وعلاج الأورام والدكتور مصطفى الشرقاوى المدير التنفيذى لمشروع إنشاء مستشفى 2020 الجامعى الجديد لعلاج الأورام والدكتور أسامة فاروق المدير التنفيذى لمشروع الإصابات الجامعى الجديد، وحضر من جانب الهيئة اللواء محمد موسى مدير عام الهيئة واللواء محمود زغلول مستشار مدير عام الهيئة، والمهندس محسن عبد الرحمن رئيس مجلس إدارة الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية ABD ، والمهندس وليد دنانة نائب رئيس مجلس إدارة شركة EFESO والمهندس حسين جلال رئيس شركة فيتال كونسبت الألمانية والمسند إليها وضع الرسومات الهندسية لمستشفى 2020 .

وأشار الدكتور طارق الجمال إلى ما تستقبله وحدة الإصابات بالمستشفى أسيوط الجامعية من أعداد هائلة من الجرحى والمصابين والذى يتجاوز عددهم أكثر من 45 ألف مريض سنوياً ويبلغ متوسط إجراء الحالات التى تستدعى عمليات جراحة نحو 15 ألف حالة بنسبة وفاة لا تتجاوز 1% وهو ما جعل إدارة الجامعة حريصة على السير بخطوات عاجلة من أجل الإسراع فى تجهيز أكبر مستشفى على مستوى الجمهورية متخصصة فى علاج الإصابات والكسور .

وصرح الدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس جامعة أسيوط أن زيارته للهيئة تضمنت زيارته لأحد شركات الهيئة، وهى الشركة العربية البريطانية للصناعة الديناميكية ABD والتى رافقه فيها المهندس محمد عبد الرحمن رئيس مجلس الهيئة ، حيث تعرف وفد جامعة أسيوط على أهم منتجات الشركة فى القطاع المدنى والتى تهم المجتمع والتى تشمل أجهزة الصالات الرياضية، والعلاج الطبيعى ، والأسرة الطبية ، وحضانات الأطفال ، ومستلزمات تجهيزات غرف المستشفيات والمعامل.

كما أضاف الدكتور المنشاوى أن زيارة وفد الجامعة اختتمت زيارته للهيئة بعقد جلسة تشاورية مع ممثلين الشركات التابعة للهيئة وذلك لتحديد ملامح الخطة الزمنية ومراحل تنفيذ مستشفى 2010 وفق أحدث النظم الطبية العالمية وفق أحد معايير ومكافحة العدوى ومعايير الجودة الدولية GCI.



أسره (1)



أسره (2)



الهيئة العربية للتصنيع



زيارة رئيس جامعة أسيوط (1)



زيارة رئيس جامعة أسيوط (2)