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رئيس الوزراء يطلق اليوم برنامج واستراتيجية تحفيز الصادرات المصرية

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 10:09 ص
رئيس الوزراء يطلق اليوم برنامج واستراتيجية تحفيز الصادرات المصرية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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يشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الاثنين إطلاق برنامج وإستراتيجية تحفيز الصادرات المصرية، بحضور عدد من الجهات المعنية، يعقبها توقيع عدد من الاتفاقيات .

 

وتتضمن الاستراتيجية الجديدة لتحفيز الصادرات، أن تكون الصادرات المصرية ركيزة أساسية لمعالجة عجز الميزان التجارى، وذلك من خلال تحسين ترتيب مصر، خلال سنوات الاستراتيجية، من المركز 54 لتشغل أحد المراكز الأربعين الأولى، والعمل على مضاعفة قيمة الصادرات من 24,8 مليار دولار حاليا؛ لتصل إلى 55 مليار دولار.

 

كما تستهدف الاستراتيجية زيادة عدد الشركات المُصنعة والتجارية المصدرة الجديدة، والتوسع فى الشركات المصنعة الحالية، إضافة إلى تنوع المنتجات والخدمات المصدرة، رفع القدرة التنافسية لهذه المنتجات والخدمات، كما تستهدف الاستراتيجية، في الوقت نفسه، زيادة الاستثمارات الصناعية المصدرة المحلية والأجنبية، والعمل على زيادة الناتج المحلي، وزيادة القيمة المضافة للصادرات المصرية، وخفض نسب البطالة، هذا إلى جانب العمل على تنويع وزيادة الأسواق المستوردة للمنتجات المصرية.


تحفيز الصادرات المصرية

برنامج تحفيز الصادرات

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولى

الحكومة

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