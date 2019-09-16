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رئيس الوزراء يستقبل نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 03:18 م
رئيس الوزراء يستقبل نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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- مدبولى: مصر تقدر الجهود التى بذلتها المنظمة على مدار المائة عام الماضية.. وديبورا جرينفيلد: ملتزمون بالعمل مع مصر فى كافة المجالات

 
استقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اليوم الإثنين ، ديبورا جرينفيلد، نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية، بحضور مدير مكتب المنظمة فى القاهرة، والسفير ياسر حسن، مستشار مدير عام المنظمة. 
 
واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإعراب عن تقدير مصر للجهود التى بذلتها المنظمة على مدار المائة عام الماضية، فى دعم قضايا العمل والعمال فى كافة دول العالم، مشيراً إلى حرصه على المشاركة فى أبريل الماضى فى الاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس المنظمة، حيث ألقى كلمة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، تقديراً للجهود التى تقوم بها المنظمة حول العالم، وعلاقات التعاون المتميزة بين مصر ومنظمة العمل الدولية. 
 
وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الدكتور مصطفى مدبولى استعرض خلال الاجتماع الجهود التى قامت بها الحكومة على مدار الفترة الماضية فيما يخص ملف العمال، حيث قرر الرئيس السيسى هذا العام رفع قيمة الحد الأدنى للأجور، بما يمثله ذلك من مراعاة للبعد الاجتماعى وتحسين أحوال معيشة العمال، كما توصلت الحكومة لتسويات فيما يخص ملف المعاشات وما ارتبط بها من تشابكات مالية، بما بحفظ حقوق العمال، ويضمن استدامة التمويل، هذا بالإضافة إلى تدشين منظومة التأمين الصحى الشامل، والتى يستفيد منها عمال مصر وأفراد أسرهم. كما أشار رئيس الوزراء إلى التعديلات الأخيرة فى قانون النقابات العمالية. 
 
من جانبها، رحبت نائب مدير عام منظمة العمل الدولية بما تبنته مصر من إصلاحات فى ملف العمال، سواء ما يتعلق بالبعد الاجتماعى أو التعديلات التشريعية، كما جددت التزام المنظمة بالعمل مع مصر فى كافة المجالات التى تحظى باهتمام مصر والمنظمة، وتقديم كل أشكال الدعم الفنى الممكن لمصر فى هذا الملف.

منطمة العمل الدولية

مجلس الوزراء

اخبار مصر

مصطفى مدبولى

اليوم السابع بلس

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