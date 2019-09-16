الرئيسية تقارير مصرية رئيس الوزراء يتفقد مصنع مياه غازية بالمنطقة الحرة ويلتقط صورة تذكارية مع العمال الإثنين، 16 سبتمبر 2019 11:50 ص الدكتور مصطفى مدبولى يتفقد أحدى مصانع المياه الغازية كتبت هند مختار مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء أحد مصانع المياه الغازية بالمنطقة الحرة بمدينة نصر. واستمع رئيس الوزراء لشرح حول عمل المصنع وانتاجه، والتقط صورة تذكارية مع العاملين بالمصنع. يأتى ذلك فى إطار الجولة التفقدية التى يقوم بها رئيس الوزراء حاليا للمنطقة الحرة بمدينة نصر. المنطقة الحرة مدينة نصر مصطفى مدبولى رئيس الوزراء مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة الحكومة: جارى إنشاء 7 مناطق حرة جديدة تتضمن ألف مشروع بـ 120 ألف فرصة عمل الإثنين، 16 سبتمبر 2019 11:26 ص فيديو.. رئيس الوزراء يتفقد بعض المصانع بالمنطقة الحرة بمدينة نصر الإثنين، 16 سبتمبر 2019 11:00 ص رئيس الوزراء يتفقد مركز خدمة المستثمرين بمدينة نصر وتطوير المنطقة الحرة الإثنين، 16 سبتمبر 2019 10:25 ص رئيس الوزراء يطلق اليوم برنامج واستراتيجية تحفيز الصادرات المصرية الإثنين، 16 سبتمبر 2019 10:09 ص لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع حبس ماسح أحذية بتهمة الوساطة لبيع والاتجار فى الأعضاء البشرية بالأزبكية شاهد فى دقيقة.. راموس يهدد عرش أحمد حسن عميد لاعبى العالم 22 هدفا فى 50 مباراة.. حصاد محمد صلاح بدوري أبطال أوروبا المعارض العقارية الأمل الأخير لإنقاذ مبيعات العقارات بـ2019.. شركات عقارية: تيسيرات جديدة فى السداد لجذب العملاء.. وخبراء: التوسع فى تصدير العقار المصرى الحل لإنعاش القطاع.. وغياب اتحاد المطورون أبرز الإشكاليات عبد الله النجار: من يدمر المرافق العامة ويخرب بلده فجزاؤه النفى منها القبض على ماسح أحذية يستقطب الباعة فى وسط البلد لبيع أعضائهم البشرية فى ذكرى استشهاده.. تعرف على سر تحليق الطائرات لحظة إعدام عمر المختار كريستيانو رونالدو يبكى بعد كلمات والده الراحل.. فيديو روبوت ذكى يساعد على إجراء العمليات الجراحية بالبطن في بريطانيا البيضة والحجر.. محتال الأقصر يقتل سيدة وابنتها لسرقة مصوغاتهما.. ودجال الوادى الجديد يغتصب ضحيته فيقتله الزوج ويحرق جثته.. وخبراء : موروثات ثقافية ليست قاصرة على الفقراء الأرصاد: استقرار الطقس حتى نهاية الأسبوع وارتفاع فى نسبة الرطوبة فيديو معلوماتى.. سخرية تجتاح مواقع التواصل من تصميم أيفون11 المزيد من Trending Plus
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