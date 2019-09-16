رئيس الوزراء يتفقد مصنع مياه غازية بالمنطقة الحرة ويلتقط صورة تذكارية مع العمال

كتبت هند مختار

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء أحد مصانع المياه الغازية بالمنطقة الحرة بمدينة نصر.

واستمع رئيس الوزراء لشرح حول عمل المصنع وانتاجه، والتقط صورة تذكارية مع العاملين بالمصنع.

يأتى ذلك فى إطار الجولة التفقدية التى يقوم بها رئيس الوزراء حاليا للمنطقة الحرة بمدينة نصر.